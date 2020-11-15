Ilıcalı: Exxen benim hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform, televizyonda istediklerimizi yapamıyoruz

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 'Brand Week Istanbul'da katılımcılara tecrübelerini aktardı.

Milliyet'in aktardığına göre Ilıcalı kuracağı 'Exxen' adlı dijital platformla ilgili şunları söyledi: "Exxen benim hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediklerimizi yapamıyoruz. Bunun sebebi reklam kuralları. Exxen başka bir dünya. Ülkemizde olmayan her şeyi dibine kadar yapabileceğiz. Süre sıkıntısı da yok. Çok iyi isimlerle anlaştık. Dünya markalarıyla mücadele edeceğiz. Büyük bir risk aldık, inşallah batmayız.”

Oyuncu İbrahim Büyükak, 'Exxen' platformunda yayınlanacak bir dizi projesi yazdığını açıklamıştı.

'Exxen'de yer alacak içerikler arasında, uzun süredir ekranlardan uzak olan Özgü Namal'ın projesi de dikkat çekmişti.