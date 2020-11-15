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    Mısır'ın en eski antik başkenti Memphis'in Sakkara nekropolünde bulunan 2500 yıldan daha eski 100'den fazla lahitten çıkan mumyayı röntgen cihazıyla inceleyen arkeologlar

    Mısır hazine buldu: Parlak resimli kefenlere sarılmış mumyaların yattığı 100'den fazla lahit

    © AFP 2020 / AHMED HASAN
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    2011 Arap isyanlarından beri sekteye uğrayan ve Kovid-19 pandemisi nedeniyle duran turizm sektörünü canlandırmak amacıyla arkeolojik tanıtma seferberliğine giren Mısır, bu kez 2500 yıldan da eskiye ait hiç bozulmamış 100'den fazla lahitten oluşan bir hazine bulduğunu açıkladı.

    Mısır'ın başkenti Kahire'nin 24 km güneybatısındaki en eski antik başkent Memphis'te yaşayanların defnedildiği Sakkara nekropolünde birbiri ardına en az 2500 yıl öncesine ait lahitler ortaya çıkarılıyor. 

    2011 Arap isyanlarından beri sekteye uğrayan ve Kovid-19 pandemisi nedeniyle duran turizm sektörünü canlandırmak amacıyla arkeolojik bulguları tanıtma seferberliğine giren Mısır, bu kez Memphis'te 2500 yıldan da eskiye ait hiç bozulmamış 100'den fazla lahitten oluşan bir hazine bulduğunu açıkladı.

    Bu yılın en büyük arkeolojik keşfi, Saqqara nekropolünün 12 metre derinlikteki üç kuyu mezarından çıktı.

    Antik Mısır'ın Geç Dönem ve Ptolemaios Dönemi üst düzey yetkililerine ait mühürlü ahşap tabutlar, medyanın önünde açıldı. 

    Arkeologların açtığı bazı tabutlardan parlak renkli hiyeroglif resimlerle süslenmiş kefene sarılmış mumyalar çıktı.

    Mısır, içinde mumyalar bulunan 100'den fazla tahta tabutu Sakkara'da sergiye açtı.
    © AFP 2020 / AHMED HASAN
    Mısır, içinde mumyalar bulunan 100'den fazla tahta tabutu Sakkara'da sergiye açtı.

    UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Mısır'ın en eski antik başkenti Memphis'in muazzam genişlikte nekropolü Sakkara, bir düzineden fazla piramide, antik manastırlara ve hayvan mezarlarına ev sahipliği yapıyor.

    Antik Eserler ve Turizm Bakanı Halid el Anani, bir hazineyle karşı karşıya olduklarını belirterek "Sakkara'nın tüm içeriği henüz ortaya çıkarılmadı. Kazılar halen devam ediyor. Ne zaman bir lahit kuyusu boşaltsak bir diğerine giriş buluyoruz" dedi. 

    Bakan, 40'dan fazla antik tanrı heykeli ve cenaze maskesinin keşfedildiğini de duyurdu.

    Mısır Antik Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri de 6. hanedanın bir yargıcına ait mezarda iki ahşap heykel daha bulunduğunu belirtti.

    Veziri, heykellerin yargıcın aile üyelerinden herhangi birini tasvir edip etmediğini henüz bilmediklerini, ancak bir heykelin 'kralın çok saygı duyduğu' Heteb Ka adlı bir kişiyi tasvir ettiğine inanıldığını söyleyerek ekledi:

    "Heykelin güzelliği... kaşlarının, bıyığının ve kirpiklerinin karmaşıklığında görülüyor. Kesinlikle güzel ve harika." 

    Sakkara nekropolündeki bir başka keşfin aralık ayında veya 2021'in başlarında duyurulması bekleniyor.

    Arkeologlar ayrıca mumyalar için ahşap tabut imal eden antik bir atölye bulmayı umuyor.

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