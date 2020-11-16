Hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı

Antalya'nın İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde bir bank üzerinde oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı.
Hamsterla oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı.
Hamsterı önce tokatladı, ardından ısırmaya çalıştı https://t.co/HYB0NJ98X4 pic.twitter.com/JKkv2U2rUh— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 16, 2020
Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada yayınlandı. Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına tepki yağdı.
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