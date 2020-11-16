Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kameralara yansıyan olayda bir kadın, kucağındaki hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı. Kadının oyun amacıyla yapıp yapmadığı anlaşılamayan olaya ait görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Antalya'nın İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde bir bank üzerinde oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı.

Hamsterla oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı.

Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada yayınlandı. Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına tepki yağdı.