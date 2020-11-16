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    İsveç'in meşhur erkek beyaz ren geyiği

    'Yerli halkın ruhu' beyaz ren geyiklerinin kaçak avcılarca öldürülmesi Kanada'da infial yarattı

    © Fotoğraf : YouTube
    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202011161043232947-yerli-halkin-ruhu-beyaz-ren-geyiklerinin-kacak-avcilarca-oldurulmesi-kanadada-infial-yaratti/

    Kanada'da yerli halkın 'ormanlarda dolaşan ruh' olarak hakkında efsaneler anlattığı beyaz ren geyiğinin 'kutsal' kabul edilmesine rağmen kaçak avcılar tarafından öldürülmesinin şoku yaşanıyor.

    Kanada'nın kuzey kutbu bölgesinde yaşayan İnuitlerden ayrı olarak kutup bölgesinin güneyinde yaşayan ve İlk Uluslar adı verilen yerlilerden Ontario eyaletinde yaşayan 'Flying Post' halkı, beyaz ren geyiği öldürenlerin ortaya çıkması için para ödülü koydu.

    1000 dolarlık ilk ödülü koyan 'Flying Post' üyesi Troy Woodhouse, CTV News'a verdiği mülakatta, çocukken beyaz ren geyiği görmenin kendisi için ne kadar özel olduğunu, yetişkinliğinde eşiyle Groundhog Nehri'nde tekneyle gezerken büyük babasının evinin önünde beyaz ren geyiğiyle karşılaşmaktan nasıl mutluluk duyduklarını anlatarak "Topraklarımızın üzerinde bizi koruduğunun işaretiydi" dedi. 

    Bölgede kaç beyaz ren geyiği kaldığının bilinmediğini ve birinin kaybının bile çok fazla olduğunu dile getiren Woodhouse, para ödülüyle sorumluların ortaya çıkması kadar beyaz ren geyikleri üzerinden halkı ve topraklarıyla ilgili farkındalık yaratmak istediğini belirterek şunları söyledi:

    "Ruh geyiği ailemizde ve toplumumuzda her zaman kutsal ve saygın olacaktır. Geleneksel toraklarımızda ruh geyiğiyle birlikte yaşayageldik. Atalarımız ve yaşlılarımız hayatlarımız boyunca bize bu görkemli yaratık hakkında ve onlara sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuz üzerine hikayeler anlattı."

    Geçen ayın sonunda kaçak avcıların biri beyaz iki dişi geyiği öldürüp parçalaması ve kafaları dahil kalıntılarını yol kenarına bırakmasının yarattığı infial üzerine sorumluların bulunması için yerel şirketler ve hayvan hakları örgütlerinin de katkıda bulunmasıyla para ödülü 8000 dolara kadar çıktı. Boynuzlu erkek ren geyiklerinden farklı olarak dişi ren geyikleri boynuzsuz oluyor.

    CTV News'un haberinde beyaz ren geyiğinin öldürülmüş bulunduğu Timmins ve Foleyet bölgelerinde bu hayvanın avlanmasının Ontario eyaleti tarafından yasaklandığı, her yerde avcıları beyaz ren geyiği öldürmemeleri için uyaran işaretler olduğu belirtildi.

    'Flying Post' şefi Murray Ray, tepkisini "Herkes kızgın ve üzgün. Niye vuruyorsunuz? Kimsenin bu kadar kötü olmasına gerek yok. Ren geyiği öldürme iznin varsa git başkasını vur, beyaz ren geyiklerini rahat bırak" diye dile getirdi. 

    2013 yılında Nova Scotia eyaletinde üç avcının öldürdükleri erkek beyaz ren geyiğiyle poz vermeleri de Mi'kmaq halkında infial yaratmıştı. Tepkiler üzerine avcılar hayvanın kafasına el koysa da postunu teslim etmiş ve Mi'kmaq halkı postla birlikte geyik için günler süren törenler düzenlemişti. Ontario eyaletinde konulan para ödülü de temelde faillerin sorumluluklarıyla yüzleştirilmesi yoluyla bir daha beyaz ren geyiği öldürülmemesini sağlamayı amaçlıyor. 'Flying Post' da avcıların postu kendilerine teslim etmesini ve böylelikle halkın ruhu geyiği onurlandıran tören yapmayı istiyor. 

    Olayı soruşturan Ontario Doğal Kaynaklar ve Ormanlık Bakanlığı, cuma günkü açıklamasında henüz ipucu bulamadıklarını ve herhangi bir ihbar gelmediğini, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

    Etiketler:
    Ontario, Kanada
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