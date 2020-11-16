Tüm enfekte insanlardaki koronavirüsü toplasan bir çay kaşığı ediyor

Bugün itibarıyla küresel kayıtlara göre 54 milyon 936 bin 761 insana bulaşan ve 1 milyon 326 bin 265 kişiyi öldüren yeni tip koronavirüs pandemisiyle ilgili ilginç bir hesap yapıldı. Enfekte olmuş tüm insanlardaki koronavirüs toplansa bir çay kaşığına sığıyor.

Televizyonda program yapan Avustralyalı matematikçi Matt Parker, tüm insanlığı titreten Kovid-19'la ilgili basit bir hesap yaptı.

Koronvirüsün mikroskop altındaki boyutundan hareketle yaklaşık 53 milyon enfekte insan olduğunu varsayarak toplam hacim hesaplayan matematikçi Parker, 8 mililitrelik bir toplama ulaştı.

“Whole pandemic's coronavirus would 'almost fit on a teaspoon', statistician claims”



On @AProblemSquared I calculated there is only about 8mL of coronavirus particles in the world (across all infected humans). Seems someone at @DailyMirror is a listener:https://t.co/uWHpF7mWpT — Matt Parker (@standupmaths) November 16, 2020

Bu da üç aşağı beş yukarı bir çay kaşığını dolduracak miktara denk geliyor.

World's Covid almost fits on a TEASPOON: Total volume of coronavirus infecting more than 53million people is just 0.2 fl oz https://t.co/wsf0J0MKy4 — Daily Mail Online (@MailOnline) November 15, 2020

BBC Radio 4'ün 'Infinite Monkey Cage' isimli bilim programına katkıda bulunan Parker, alınan örnekler ve tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan araştırmalarda ölçülen viral yüke dayalı olarak virüs bulaşan hücrelerin sayısını hesapladı.

Dünya çapında günde 300 bin yeni vakanın olduğunu ve her birinin 14 gün boyunca enfekte kaldığını varsayan Parker, insan nüfusunda milyarlarca Kovid-19 hücresi olduğuna dikkat çekti.

Avustralyalı matematikçi, insan nüfusunda 3.3 milyon milyar koronavirüs bulunduğunu ve koronavirüsün bir insan hücresinden milyonlarca kat daha küçük olduğunu söyledi.

Yaklaşık 53 milyon kişide var olan koronavirüs hücresinin toplam hacminin 8 mililitreye (ml) karşılık geldiğini hesaplayan Parker, şöyle konuştu:

"Bir çay kaşığına 6 ml sıvı sığıyor. Yani tüm dünyadaki insanlarda bulunan koronavirüsün toplam hacmi 1 çay kaşığından biraz fazla. En yüksek tahminle bile dünyadaki tüm koronavirüs bir shot bardağının içine sığabilir."

"Mr Parker said he made several assumptions to come up with the figure but even at the upper end of his estimates, all the Covid-19 virus on the planet would fit inside a shot glass." 😳😯https://t.co/kxT6PWA5AK — Axel 🚲 Gutmann @127.0.0.1 w/ 255.255.255.248 (@axel_gutmann) November 16, 2020

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