Twitter ünlü hacker'ı göreve getirdi

Twitter bir dönemin bilinen hacker'larından Peiter Zatko'yu önemli bir göreve getirdi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Twitter siber güvenlik sorumlusu olarak ‘Mudge’ lakaplı bilgisayar korsanını işe aldı.

Aynı habere göre, mikro blog platformu Zatko’ya yapı ve uygulamalarda değişiklik önermesi için geniş bir yetki verdi. Zatko'nun 45 ila 60 günlük bir incelemeden sonra temel güvenlik işlevlerinin yönetimini devralması bekleniyor.

Zatko'nun görevlendirilmesi Eylül ayında aralarında Kim Kardashian West, Barack Obama ve Elon Musk da bulunan 130 hesabın ele geçirilmesinin ardından geldi.

90'lı yılların ünlü hacker'ıydı

Zatko’nun siber dünyadaki kariyeri hacker olarak başladı. Zatko 1990'lı yıllarda Windows hackleme araçlarını yayınlamakla ün kazanan bir hack grubu olan Cult of the Dead Cow’ın liderleri arasında yer aldı.

Daha sonra beyaz şapkalı hacker'lar kervanına katılan Zatko, ABD ordusunun araştırma geliştirme merkezi olarak kabul edilen DARPA ve Google'da çalıştı.

Zatko Twitter'a transfwer olmadan önce elektronik ödeme girişimi Stripe’da görev alıyordu.