Balıkçıların ağına bu kez heykel takıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun mahallesi açıklarında balık avlayan Bodrumlu denizcilerin ağına bu kez balık yerine heykel takıldı.

Muğla Datça açıklarında avlanan balıkçıların ağına yaklaşık 2 metre ve 300 kilogram civarında olduğu düşünülen heykeli gören balıkçılar hemen Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar tarafından Bozburun iskelesine getirilen heykel Marmaris Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Bodrumdan balık avlamak için tekneleri ile Bozburun ve Datça arasında kalan bir bölgede ağlarını atan balıkçılar tarihi değeri oldukça yüksek olduğu belirtilen heykeli Bozburun iskelesinde müze yetkililerine heykeli teslim ederken, heykeli denizden çıkarma işlemi oldukça zor oldu.

Helenistik dönemden kaldığı tahmin edilen heykelin uzmanlar tarafından incelmeye alındığı öğrenildi.