İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün gerçekleştirilecek bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07:00 ve 09:30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), ile 09:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) ise Bandırma-Yenikapı-Bostancı saat 07.45, Kabataş-Kadıköy-Bursa 07.45 ve Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)