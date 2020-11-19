50 Cent: Trump'ı desteklemem için 1 milyon dolar teklif edildi

Ünlü rapçi 50 Cent, seçim döneminde kamuoyu önünde Donald Trump'ı desteklemesi için kendisine 1 milyon dolar teklif edildiğini açıkladı. 50 Cent daha önce sosyal medya hesabından seçimlerde Trump'ı desteklediğini açıklamıştı.

ABD'de başkanlık seçimi geride kaldı ama yankısı hala sürüyor. Seçim süreciyle ilgili tartışmalara ünlü rapçi 50 Cent de katıldı.

50 Cent, iHeart Radio'ya yaptığı açıklamada, seçim kampanyası döneminde kamuoyu önünde Donald Trump'ı desteklemesi ve kampanyasında yer alması için kendisine 1 milyon dolar teklif edildiğini söyledi.

Gerçek adı Curtis Jackson olan 45 yaşındaki rapçi, "Trump'ın törenine katılmam için bana 1 milyon dolar teklif edildi. Aslında önce 500 bin dolar teklif ettiler, ancak kabul edip etmeme konusunda düşünürken teklifi 1 milyon dolara çıkardılar" dedi.

50 Cent teklifi değerlendirdiğini ancak Trump tarafından kullanılmış gibi hissedeceğini düşünerek reddetmeye karar verdiğini söyledi.

Ünlü rapçi, "Trump siyah oylar için farklı sanatçılarla böyle işler yaptı. Ama ben 'Hayır, bunu yapmayacağım' dedim. Sonrasında bu durumun içinden nasıl çıkacağımı bilemedim" diye konuştu.

'Biden'la 20 Cent olmak istemiyorum' demişti

50 Cent, seçimler öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüksek vergi planları sebebiyle Biden'ı istemediğini vurgulayarak "Evet, 20 Cent olmak istemiyorum. Yüzde 62 çok, çok kötü bir fikir. Sevmedim bu işi!" ifadesini kullanmıştı.

Biden'ın planının New York'ta en çok kazanan kişiler için vergi oranını toplamda yüzde 62'ye kadar çıkarabileceğini aktaran bir haberin ekran görüntüsünü de paylaşan 50 Cent, hayranlarını Trump için oy vermeye çağırmıştı.

Listede Cardi B. de vardı

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde rapçi Cardi B. de ABD seçimleri öncesinde kendisini Joe Biden'ın başkanlık kampanyasında siyasi bir piyon olmakla suçlayan, "aptal" ve "cahil" diyen eleştirmenlere cevap verirken, adının Trump'ı desteklemesi için para teklif edilecekler listesinde yer aldığını söylemişti.

Ünlü rap'çi, "Biden'ın beni piyon olarak kullandığını söylediler, ardından haftalar sonra Trump'ın ulaşmaya çalıştığı ve destek için ödeme yapacağı rapçiler ve sanatçıların bir listesini gördük, listede benim de adım vardı" ifadesini kullanmıştı.

Cardi B ayrıca hayranlarının Biden'ı tanımasının ve seçimde oy vermeye teşvik etmenin kendisi için önemli olduğunu hissettiğini sözlerine eklemiş, "Platformlarını kullanan tüm bu ünlülerle ve dışarı çıkıp oy kullananlarla çok gurur duyuyorum. Başardık!" demişti.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinden resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde 'hile' yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.