Vatikan, Papa Francis'in Instagram hesabından bir mankenin beğenilmesi üzerine soruşturma başlattı

Papa Francis'in 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabı üzerinden Brezilyalı model Natalia Garibotto'nun fotoğrafını beğenmesinin yankıları sürüyor. Brezilyalı modelin müstehcen fotoğrafına atılan 'like' ertesi gün geri alınırken, Vatikan olayla ilgili soruşturma başlattı.

Katolik haber ajansı CNA'ya göre Papa Francis'in sosyal medya hesapları profesyonel bir ekip tarafından yönetildiği bilgisini paylaşırken, söz konusu fotoğrafın nasıl beğenildiğine ilişkin bir iç soruşturma başlatılğını duyurdu.

Papa'nın hesabından 'yanlışlıkla' beğenilen model: En azından cennete gideceğim

Brezilyalı model ise, Papa'nın 'like'ını “En azından cennete gideceğim” esprisini yaparak duyurmuştu.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

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