'Dünyanın en büyük ağzı': 9.25 santimetre genişliğindeki ağzına aynı anda iki donut sığdırdı

İngiltere'de 'This Morning' ismiyle yayınlanan bir televizyon programına konuk olan bir kadın, dünyanın en büyük ağzına sahip kadın olduğu iddiasıyla, ağzına aynı anda iki donut sığdırdı.

İngiliz televizyon programında Samantha Ramsdell isimli bir kadın, dünyanın en büyük ağzına sahip olduğunu iddia etti.

Sosyal medyada da bu şekilde anılan Ramsdell, 9.25 santimetre genişliğindeki ağzına yumruğunun yanı sıra, baget ekmek, bütün elma, iki donut sığdırabildiğini gösterdi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Ramsdell bu sayede sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaştı. Programda sergilediği performansın üzerine genç kadın sosyal medyanın gündemine oturdu.