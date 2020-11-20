Güney Avustralya'da Kovid-19 hastasının filyasyon ekibine yalan söylediği ortaya çıktı, tam karantina kaldırıldı

Avustralya'nın güneyindeki eyalet yönetimi, herkese evde kalma ve işyerlerine kapanma talimatı vermesinden iki gün sonra buna neden olan enfekte kişinin temas durumuyla ilgili ifadesinin yalan çıktığını, sıkı kısıtlamaları gevşettiğini duyurdu. Ancak yalan söylemek suç sayılmadığından paniğe ve maddi kayba neden olan kişi cezalandırılmayacak.

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti, Kovid-19 pandemisiyle mücadele için tümüyle kapanma kararını, buna neden olan vakanın yalan çıkması üzerine gevşetti.

Nisan ayından beri ilk kez koronavirüs vakası saptanan Güney Avustralya'da, 36 kayıtlı vakanın ortaya çıkması üzerine çarşamba günü eyalet çapında kapanma kararı alındı.

Sadece pizza almaya gittiğini söyledi, ama pizzacıda çalışıyormuş

Zira bir pizzacıdan kaynaklanan bulaş kapsamındaki bir erkek, oraya sadece pizza almaya gittiğini söyledi. Yerel yetkililer de çok kısa süre maruz kalmasına rağmen virüsü kaptığından hareketle virüsün çok bulaşıcı bir haliyle karşı karşıya oldukları çıkarımında bulundu. Ve eyalet, en az 6 günlüğüne tümden kapanmaya gitti.

Ancak enfekte erkeğin aslında pizzacıda vardiyalı çalıştığı ve kısa süreli değil, uzun süreli yakın temasa maruz kalmanın sözkonusu olduğunun ortaya çıkmasıyla, bugün kapanmadan çark açıklaması yapıldı.

Başbakan: Öfkeden köpürmek az kalır

Eyalet Başbakanı Steven Marshall, yalan ifadeye "Öfkeden köpürüyorum demek kesinlikle az kalır. Tüm eyaleti çok zor durumda bırakan bu bireyin bencil davranışları tamamen ve kesinlikle kabul edilemez" tepkisini göstererek ekledi:

"Bu bireyin eylemlerine kesinlikle çok öfkeliyiz ve ne gibi sonuçları olacağına çok dikkatlice bakacağız."

Emniyet müdürü: Yalan söylemeye ceza verilmiyor

Ancak Güney Avustralya Emniyet Müdürü Grant Stevens, yalan ifade veren enfekte erkeğe yönelik polis kovuşturmasının sonuçlara dahil olmadığını, zira yalan söylemeye ceza verilmediğini söyledi.

The actions of this person have caused a whole state to go into lockdown causing financial losses and psychological impact. This person needs to be held accountable. — DC (@DCdownunder) November 20, 2020

Stevens, "Bu kişinin pizzacıya gidip çok kısa süreliğine maruz kaldığı virüsle dükkandan çıktığı savı üzerinden hareket ediyorduk. Şimdiyse Kovid pozitif olduğu teyit edilen bir başka kimseyle çok yakın temas içinde olduğunu biliyoruz. Bu da dinamiği büyük ölçüde değiştirdi" izahatını yaparak ekledi:

"Bu kişi, temas takip ekiplerine gerçeği söyleseydi, 6 günlük kapanmaya gitmeyecektik."

Imagine sending a state into lockdown and an entire country into a panic over the possibility of a new, hyper-virulent strain of a deadly virus because you didn't want the ATO to know you were working at a pizza bar. https://t.co/f5hCc1MPUF — Adam Liaw (@adamliaw) November 20, 2020

'Bir ifadeyle tümden kapanma kararı nasıl alınır' tepkisi

Ancak eyaletin sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları, tek bir kişinin ifadesi üzerinden tümden kapanma gibi dramatik bir kararın alınmasını ve karardan önce ifadesinin teyit sürecinden geçirilmemesini eleştirdi.

We need to understand the epidemiological reasons SA was put into lockdown based on fear over 1 transmission at 1 pizza place.



I'm struggling to understand why the govt made the decision it did. Were they really concerned thousands of people would be infected via pizza boxes? — casey briggs (@CaseyBriggs) November 20, 2020

seriously: we need to hear from the chief public health officer, not the police commissioner — casey briggs (@CaseyBriggs) November 20, 2020

For those describing this as a debacle.. it isn't on the part of the authorities. They made a decision based upon the available facts... — Nick Harmsen (@nickharmsen) November 20, 2020

I dunno. Imagine locking down an entire state because of one case, where the explanation was either “a new super strain of the virus” or “the guy was not honest”. Government equally to blame here?? — Rob McQualter 👁 (@rmcq) November 20, 2020

Kapanma, yaygın test ve çok sıkı temas takibiyle yendi

Bugüne dek yaklaşık 28 bin vaka ve 900 ölümün kayıtlara geçtiği Avustralya kapanma, yaygın test ve çok sıkı temas takibi gibi politikalarla günlük vaka sayısını sıfıra yakın düzeye çekmeyi başardı.





