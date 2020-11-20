Telegram'ın kurucusu Durov, piyasaya yeni sürülen iPhone 12 Pro'yu eleştirdi

Apple'ın yeni gözdesi iPhone 12 Pro hakkındaki görüşlerini paylaşan Telegram ve VKontakte isimli sosyal ağların kurucusu Pavel Durov, bu telefonunu 'eski teknolojiye sahip bir cihaz' olarak niteledi.

Telegram hesabından açıklama yapan Durov, "iPhone 12 Pro'yu denedim, inanılmaz derecede hantal bir cihaz" ifadelerini kullandı.

Apple'ı gelecekte sorun yaşayacakları konusunda uyaran Durov, farklı seviyelerde çok kötü şekilde yerleştirilmiş üç kamerası haricinde telefonun 2012'de üretilen iPhone 5'in sadece genişletilmiş bir sürümü olduğunu söyledi.

Durov'a göre, Apple şirketi dokuz yıl önce ölen kurucu Steve Jobs'un teknolojisi ve itibarı sayesinde varlığını sürdürüyor ve artık anlamlı bir yenilik ortaya koyamıyor.

Telegram'ın kurucusu, iPhone satışlarının 2020'de yüzde 21 oranında düştüğüne şaşırmadığını kaydederek "Düşüş bu şekilde devam ederse Apple'ın akıllı telefonlarının dünya pazarındaki payı 7-10 yıl içinde önemini yitirecek" dedi.

Durov, daha önce iPhone sahiplerini AppStore'un uygulama geliştiricilerinin yüzde 30'luk bir komisyon ödemesini gerektiren Apple politikası hakkında endişe duymaları gerektiği konusunda uyarmış, Apple marka akıllı telefon kullanıcılarının, şirketin ücretlendirdiği vergi konusunda endişe duymasını yedi nedenle açıklamıştı.

Durov, Apple'ın yanı sıra başka bir Amerikan şirketi olan Google'la ilgili de bir çok kez açıklamalarda bulunmuştu. Apple ve Google'ı dünya çapında milyarlarca kullanıcının telefonlarına hangi uygulamaları yükleyebileceğini tam olarak kontrol etmekle suçlayan Durov'a göre, iki şirket aslında tüm insanlıktan vergi topluyor.