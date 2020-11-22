Koronavirüsten astronot kıyafetiyle korunmaya çalışıyor

Dünya genelinde 1 milyon 372 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınına karşı insanlar ilginç önlemler almaya devam ediyor. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Kovid-19'dan korunmak için astronot kıyafetleri giyen bir kişi dikkat çekti.