Novavax’ın aşısı, maymunlarda virüsün yayılmasını engelledi

ABD’li ilaç firması Novavax geliştirdiği aşının makak maymunları üzerinde yapılan denemesinde başarılı olduğunu ve aşının test aşamasında maymunlar arasındaki enfeksiyonu engellediğini duyurdu.

Firma şimdi de aşının insanlar üzerinde aynı etkiye sahip olup olmadığını araştıracak.

Aşı İngiltere’de 9 bin kişi üzerinde denenmeye başlandı

Fareler üzerindeki başarılı denemenin ardından Novavax, maymunları virüsle enfekte etmeden önce bir düzine makak maymununa 3 hafta araya farklı güçlerde iki doz aşı verdi.

Çalışmalarda virüs, maymunların burunlarında görülmedi ve çoğunda yan etki yaşanmadı. Novavax Araştırma ve Geliştirme Başkanı Dr. Gregory Glenn, aşının oluşturduğu antikorların çok güçlü olduğunu, steril bağışıklık oluşturduğunu söyledi.

Novavax, geliştirdiği aşıyı İngiltere'de ilk olarak 9 bin kişi üzerinde denemeye başladığını, sonraki süreçlerde 15 bin kişiye yapılacağını belirtti.

Şirket, ilk sonuçları önümüzdeki yılın başlarında bekliyor.