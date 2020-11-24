Avrupa'da mutasyona uğramış koronavirüs endişesi: İtalya'da vizon yetiştiriciliği yasaklandı

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, koronavirüs mutasyonlarının aşı çalışmalarını etkileyebileceği endişesiyle vizon yetiştiriciliğini en erken mart ayına kadar yasaklayan bir kararname imzaladı.

Vizon çiftliklerinde koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün insanlara bulaştığının ortaya çıkmasının üzerine İtalya da harekete geçti.

Vizon yetiştiriciliğini en erken mart ayına kadar yasaklayan bir kararname imzalayan İtalya Sağlık Bakanı, düzenlediği basın toplantısında "Şüpheli enfeksiyon varsa, ilgili yerel makamlar çiftliğe el koyacak, hayvanların hareketini engelleyecek ve epidemiyolojik bir araştırma başlatacak" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha az vizon yetiştiricisi bulundurduğunu kaydeden bakan, buna rağmen hükümetin 'azami tedbir' politikasını benimsemeye karar verdiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Vizonlarda rastlanan Kovid-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı.