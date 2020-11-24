İstanbul’da ‘Uluslararası Eğitim Keşifleri’ etkinlikleri yapıldı

İstanbul’da Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı'nın girişimi ve Beyoğlu Belediyesi’nin destekleriyle ”Uluslararası Eğitim Keşifleri” isimli Rus dili etkinlikleri gerçekleşti. Etkinlikler 4 Aralık’ta çevrimiçi olarak devam edecek.

Rusya ve Türkiye’den önde gelen filolog, öğretim görevlisi ve bilim insanlarının katılımıyla Rus dil etkinlikleri olan “Uluslararası Eğitim Keşifleri” projesi İstanbul’da gerçekleştirildi.

Avusturya, Fransa ve Türkiye'de yapılan olan söz konusu etkinlik, Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı'nın girişimi ve Beyoğlu Belediyesi’nin destekleriyle ücretsiz olarak yapıldı.

20 Kasım’daki etkinliğe Rusçaya ilgi duyan onlarca katılımcı hem çeşitli yarışmalara katıldı hem de ünlü yazar ve dil bilimcilerle tanışma fırsatı buldu. Proje kapsamında modern Rus kültür eğilimleri, Rusya’da eğitim fırsatları ve Türkiye’de Rusça öğrenimi ile ilgili bilgilere de yer verildi.

Etkinlikte A.S. Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü yetkilisi Tamara Kargı, Dağıstan Cumhuriyeti Milli Sanatçısı Ahmed Ahmedov, Kazan Federal Üniversitesi öğretim üyesi İlsur Nafikov, Klasik Rus edebiyat tercümanı, Prof. Dr. Hülya Arslan ve Rusya Bilimler Akademisi Yazım Komisyonu üyesi, Gramota.ru sitesinin baş editörü Vladimir Pakhomov yer aldı.

Program 4 Aralık’ta çevrimiçi olarak devam edecek. Katılım herkese açık ve ücretsiz olacak.