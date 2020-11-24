Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz bugün hayatını kaybetti. Korkmaz , Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Acı haberi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz "G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun." dedi.

G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. pic.twitter.com/vjXlbALqIV — Can Yılmaz (@canyilmaz1) November 24, 2020

Ünlü oyuncu üç yıl önce oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle yıkılmıştı.