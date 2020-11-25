Anthony Hopkins 253 gündür karantinada: Yan etkilerini hissetmeye başladım

Koronavirüs nedeniyle 253 gündür karantinada olan oyuncu Anthony Hopkins, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Ünlü İngiliz oyuncu Anthony Hopkins, pandeminin neredeyse ilk gününden beri karantinada.

Gönüllü karantinasında 253. güne ulaşan 82 yaşındaki oyuncu, bu dönemde çektiği videoları da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Hopkins, Instagram ve Twitter hesaplarında dün paylaştığı videosunda ise "Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)'in paylaştığı bir gönderi

Hopkins'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bir takipçisi Hopkins'in unutulmaz bir performans sergilediği Kuzuların Sessizliği filmindeki Hannibal Lecter karakterine gönderme yaparak "Hannibal Lecter ortaya çıktı" yorumunu yaptı.

Bir başka takipçisi Hopkins'e 'Sonsuza kadar efsane' yazarken bir diğeri yeni bir filmde canlandıracağı karaktere hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.

Anthony Hopkins'in birçok takipçisi kendilerinin de aynı şekilde hissettiğini ifade etti.

Aynı zamanda bir besteci ve ressam da olan Hopkins, 26 Ağustos'ta da benzer bir paylaşım yapmış ve "Karantinanın 170'inci günündeyim ve sanırım hala aklım başımda" notunu düşmüştü.

170 days in quarantine and I think I’m still sane 🤪 pic.twitter.com/FEimTodHNN — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) August 26, 2020

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