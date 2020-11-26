'Tanrı'nın Eli'nin İngiliz aktörü, Arjantinli efsaneyi affetmedi: Maradona'yla hiç konuşmadım, çünkü asla özür dilemedi

Maradona ile özdeşleşen 'Tanrı'nın Eli' anının diğer aktörü olan İngiliz file bekçisi Shilton, tüm dünyanın sonsuzluğa uğurladığı Arjantinli efsaneyi affetmeyi reddetti: Hiçbir platformda 'hile yaptığını ve bundan üzüntü duyduğunu' dile getirmedi. Görünüşe göre onda bir yücelik vardı, ama ne yazık ki, sportmenlik hiç yoktu.

Futbolseverlerin gönlündeki en büyük futbolcu ve kişiliğinden özel yaşamına ve siyasi görüşlerine kadar kitlelerin bağrına bastığı bir efsane olan Diego Maradona'nın dün yurdu Arjantin'de 60 yaşında hayata gözleri yummasının ardından dünya çapında sevgi ve saygı mesajları sel oldu.

Ancak Maradona ile özdeşleşen 'Tanrı'nın Eli' anının diğer aktörü, tüm dünyanın sonsuzluğa uğurladığı Arjantinli efsaneyi affetmeyi reddetti.

Arjantin ile Britanya arasında birincisinin hezimetiyle sonuçlanan Falkland Savaşı'ndan 4 yıl sonra oynanan 1986 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde İngiltere filelerini ilk havalandırdığı golü elle atıp atmadığı sorulduğunda "Tanrı'nın Eli" diyen ve daha sonra Falkland'ın sembolik bir intikamı olduğu anlatısını geliştiren Maradona'nın o tarihi anda karşısında kaleci Peter Shilton bulunuyordu.

'Hayatım boyunca karşılaştığım en büyük futbolcuydu'

Maradona'nın aralarındaki 30 santimetrelik farkı eliyle kapatarak gol attığı İngiliz file bekçisi, Arjantinli efsanenin ardından Daily Mail gazetesine bir yazı yazdı.

‘He never apologised’: Peter Shilton refuses to forgive Diego Maradona for ‘Hand of God’ goal after his deathhttps://t.co/FGDmUPPbFF — The Independent (@Independent) November 26, 2020

"Hayatım uzun zamandır Diego Maradona'nınkiyle bağlantılı, ama hoşuma giden şekilde değil. Ancak bu kadar genç yaşta hayatını kaybettiği duymak beni üzdü. Hiç şüphe yok ki, hayatım boyunca karşılaştığım en büyük futbolcuydu. Düşüncelerim ailesiyle birlikte" diyen Shilton, meşhur maçla ilgili şunları dile getirdi:

Daily Mail, Peter Shilton'a Maradona yazısı yazdırmış.... https://t.co/7wH1rIdDXh — Mustafa Taha (@mustafataha) November 26, 2020

"Bu olanı hiçbirimiz beklemiyorduk. Nasıl bekleyebilirdik ki? Yüksekten kavisli gelen topu benden önce almaya çalıştı, ama kafasıyla alamayacağını bildiğinden ağların içine yumrukladı. Net şekilde kusurlu hareketti. Hileydi."

"Kutlamak için koşarken hakemin düdüğünü bekler gibi iki kere arkaya da baktı. Ne yaptığını biliyordu. Herkes biliyordu. Başhakem ve iki çizgi hakemi hariç."

Aynı maçta Maradona'nın 51. dakikadaki ilk golden 4 dakika sonra topu 60 metre sürerek 5 kişiye çalım atıp ağlara gönderdiği gol, 2002'de FIFA oylamasında 'yüzyılın golü' seçildi.

Son 10 dakikada Gary Lineker'in attığı gol İngiltere'nin elenmesine engel olamazken, takım kaptanı Shilton anma yazısında Maradona'nın ilk golü elle sokmasaydı ikincisini atamayacağında ısrar etti:

"Kimsenin ne dediği umurumda değil, o golle Arjantin için maçı kazandı. Hemen ardından harika bir gol attı, ama biz dakikalar önce olanların etkisiyle hâlâ sersem gibiydik."

"Oyunda ilk kez koşu yapmasına izin verdik ve o da golü attı. Harika bir goldü, ama hiç şüphemiz yoktu - ilk gol olmasaydı ikincisini atamazdı."

A #ThreeLions legend 👐#OnThisDay 50 years ago, @Peter_Shilton won the first of his record-breaking 125 caps as his 20-year international career began with a 3-1 win against East Germany. pic.twitter.com/XfFS9Rai8H — England (@England) November 25, 2020

Bunu takip eden 42 yılda Maradona ile hiç konuşmadığını ve birlikte televizyona çıkma tekliflerini reddettiğini belirten milli takım formasını en çok giymiş İngiliz, Arjantinliye ancak özür dileyeceğinin işaretini verirse birlikte gözükeceği yanıtını gönderdiğini, ama o işaretin hiç gelmediğini söyleyerek yazısını şöyle noktaladı:

"Hoşuma gitmeyen şey, asla özür dilememiş olması. Hiçbir platformda 'hile yaptığını ve bundan üzüntü duyduğunu' dile getirmedi. Onun yerine kendi 'Tanrı'nın Eli' repliğini kullandı. Bu doğru hareket değildi. Görünüşe göre onda bir yücelik vardı, ama ne yazık ki, sportmenlik hiç yoktu."

Maçın hakeminden saygı duruşu: O bir dahiydi

İngilizlere göre Maradona'nın golü elle attığını görmeyen tek kişi olan maçın Tunuslu hakemi Ali Bin Nasır ise Arjantinli efsanenin ardından "O bir dahiydi, bir efsaneydi" diyerek ekledi:

"Hakem olarak onu takip ederken bir saniye bile gözümü kırpmazdım, zira her şeyi yapmaya muktedirdi."

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşurken FIFA'nın kendisine 'zor maçların hakemi' gözüyle baktığını ve o maç için 9.4 puan verdiğini anlatan 76 yaşındaki Bin Nasır, o anı şöyle izah etti:

"Eli görmedim, ama şüphelendim. Fotoğraflarda görebilirsiniz, danışmak için yardımcı hakem Bulgar Bogdan Doçev'e gittim, onun sorun olmadığını söylemesi üzerine golü verdim."

"Ben yapamam gerekeni yaptım, ama bir karmaşa vardı. Daha sonra Doçev iki kol gördüğünü, ama Shilton'ın mı yoksa Maradona'nın mı olduğunu çözemediğini ifade etti."

Bin Nasır o maçtan 29 yıl sonra kendisini ziyaret etmiş bulunan Maradona'nın 5 kişiyi çalımlayarak attığı ikinci golün şahaneliğine vurgu yaparken "Ona tehlikeli faul yaparlar diye düdük çalmaya hazırlanıyordum, metrelerce koşarken onu indireceklerini sandım" dedi.

'Bu başyapıta katılmış olmaktan gurur duyuyorum'

Bugün İngiliz tabloid basınının Maradona'nın ardından "Tanrı'nın Eli'ne gitti" manşetleri atmasına rağmen, hakem "Bu başyapıta katılmaktan gurur duyuyorum" diyerek düdüğü çaldı.

Klopp: Sıradışıydı

İngiliz Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un hocası Jürgen Klopp da Arjantinli efsanenin ardından şapka çıkardı.

"Onunla tanışma onuruna bir kez erdim" vurgusu yapan Alman teknik direktör, Maradona hakkında uzun uzun konuşurken "Gelmiş geçmiş en büyüklerden biriyi. Kısa süre önce hakkındaki belgeseli izledim, dürüst olmak gerekirse, sıradışıydı... Hem inanılmaz futbolcu Diego'yu hem de hayatla başa çıkmakta zorlanan Maradona'yı özleyeceğim" dedi.

“There was Diego, an unbelievable footballer. And there was Maradona, someone who struggled a little bit. But I will miss both Diego and Maradona”



Jurgen Klopp pays tribute to the Argentine legend, who passed away last night. #StadiumAstro pic.twitter.com/sDACETOa7B — Stadium Astro 😷 (@stadiumastro) November 26, 2020

'İngilizlerin kahramanı kim, bilmiyorum'

Klopp, futbolun kahramanlarından söz ederken "Pele vardı, Almanlar için Beckenbauer'di, İngiltere için kimdi, tam olarak bilmiyorum" ifadesini kullandı.

1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin, Franz Beckenbauer'in teknik direktörlüğündeki Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenmiş, kupa Maradona'nın ellerinde yükselmişti.