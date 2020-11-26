Fatih Terim: Sabahları dominant santrfor, akşamları 'Unicorn' en sevdiğim karakter

Fatih Terim, torunlarıyla çizgi film izlerken çekilen videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı. Terim en sevdiği karakterin 'Unicorn' olduğu notunu düştü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, torunlarıyla birlikte vakit geçirdiği anları kişisel Instagram hesabından paylaştı. Terim bu paylaşımına, "Sabahları saha parselizasyonu, dominant santrfor modeli, beki maniple etmek, ofansif futbol kimliği; akşamları Frozen, Winx, Peppa Pig. Unicorn en sevdiğim karakter. 67 yaşında marşmelov denedim. Ömrümü uzatanlarımla patlamış mısırla sinema izleme favori aktivitem. Dilerim hayata tutunan tüm evlatlarımız iyi, sağlıklı ve mutlu olsunlar" notunu düştü.