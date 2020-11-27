Maradona'nın naaşıyla fotoğraf çektiren görevlilere ölüm tehditleri yağdı

Futbolun efsanevi ismi Diego Armando Maradona’nın dünyayı yasa boğan ölümünün yankıları sürüyor. Arjantinli efsanenin vefatının ardından ikinci bir fotoğraf krizi yaşanıyor.

Diego Armando Maradona’nın hayatını kaybetmesinin hemen ardından yaşanan bu fotoğraf krizi bu kez çok farklı bir boyuta ulaştı. Efsane ismin defin işlemlerini yürüten Sepelios Pinier isimli özel firmanın 3 çalışanının, Diego Armando Maradona’nın tabutunu açarak cansız bedeniyle fotoğraf çektirdiği gün yüzüne çıktı. Söz konusu fotoğraflarda yer alan isimlerden birinin kimliği tespit edildi. Maradona’nın naaşının nakil edildiği esnada cenaze aracında da bulunduğu öğrenilen Diego Molina isimli çalışanın görevine apar topar son verildi.

Maradona’nın Kasım ayının başında geçirdiği beyin ameliyatını gerçekleştiren doktor Leopoldo Luque efsane isimle hatıra fotoğrafı çektirmiş ve Maradona’nın ailesi, bu fotoğrafı izinsiz paylaştığı için doktora tepki göstermişti.

Görüntülerin basına sızmasının ardından ülke ayağa kalkarken, Diego Molina’ya yönelik sayısız ölüm tehdidinde bulunulduğu ve Arjantin vatandaşlığından çıkarılması yönünde baskılar yapıldığı kaydedildi.Sepelios Pinier isimli cenaze işleri firmasının müdürü Diego Picon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fotoğraflarda yer alan üç şahsın taşeron işçi olduğunu ve skandal görüntülerin ardından ivedilikle ilişkilerinin kesildiğini söyledi.

'Molina burada çalışmıyor'

Cenaze işlemleri sırasında telefonların toplandığını söyleyen müdür Picon, “Babam 75 yaşında ve şu an ağlıyor. Ben ağlıyorum, kardeşim ağlıyor. Tam anlamıyla yıkılmış durumdayız. Molina burada çalışmıyor. Tabut çok ağır olduğu için üçüncü parti bir firmadan gelen bir çalışan. Ailesi sedir ağacından bir tabut istemişti ve bu ürün ciddi manada ağır olduğu için taşınması problem oluyor. Kendisi bu yüzden çağrıldı. İşlemler sırasında telefonlarını toplayıp daha sonra teslim etmiştik. Sanırım polis nakliye için beni çağırdığı esnada bunu yapmışlar” dedi.

En Argentina hay indignación luego de que tres sujetos se tomaran fotos junto al cuerpo de Diego Armando Maradona, viralizándose en redes sociales.

Estos tres sujetos fueron identificados como empleados de la Funeraria Pinier, uno de ellos señalado con el nombre de Diego Molina pic.twitter.com/DiLnNTFRED — Alonso Herrera Trejo (@AlonsoHerreraT) November 27, 2020​

'Bu iğrençliğin bedelini ödetene kadar bana dinlenmek yok'

Öte yandan Maradona ailesinin avukatı Matias Morla, konuyla ilgili bir açıklama yaparak skandal görüntülere dair olaya müdahil olan kişiler hakkında tüm yasal yollara başvurulacağını, “Bu fotoğrafta gördüğünüz adam Diego Molina. Fotoğraf skandalının arkasındaki kişi. Kendisi Pinier’de cenazelerden sorumlu yetkili kişi konumunda. Arkadaşıma ve müvekkilime yaptığı bu iğrençliğin bedelini ödeyene kadar bana dinlenmek yok” sözleriyle duyurdu.