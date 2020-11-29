Noel öncesi Kuzey İngiltere'de kuş gribi salgını: Binlerce hindi itlaf edilecek

İnsanlık bir yıldır koronavirüs pandemisiyle boğuşurken, Kuzey İngiltere'den kuş gribi salgını haberi gelmesi endişe yarattı. H5N5 kuş gribi salgını saptanan bölgedeki bir çiftlikte 10 bin 500'den fazla sayıda hindi itlaf edilecek.

Britanya'ya bağlı İngiltere'nın Kuzey Yorkshire bölgesindeki Northallerton kasabasında kuş gribi salgını çıktı. İngiliz medyasının aktardığına göre hükümete bağlı Çevre, Gıda ve Köy İşleri Dairesi (Defra) "Çiftlikte bulunan 10 bin 500 kuşun tümü, hastalığın yayılmasını sınırlamak için insanca itlaf edilecek" açıklamasını yaptı.

Over 10,500 turkeys to be culled in northern England due to bird flu outbreakhttps://t.co/ttFDNuYtMJ — Sputnik (@SputnikInt) November 29, 2020

Hastalığın daha fazla yayılması riskini sınırlamak için salgının olduğu yer çevresinde geçici bir kontrol bölgesi kurulduğunu duyuran Defra, kuş gribinin tüketiciler için çok düşük bir risk oluşturduğunu söyledi.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) kurumu da halk sağlığı riskinin çok düşük olduğunu ifade etti.

Bird flu: Thousands of turkeys to be culled after outbreak at North Yorkshire farm https://t.co/e7kDVzcJMZ — Q Radio News (@qnewsdesk) November 29, 2020

Salgının olası kaynağını belirlemek için ayrıntılı bir soruşturma yürütülürken, Noel döneminde hindi veya diğer kümes hayvanlarının arzını etkilemesinin beklenmediği belirtildi.

Çok sık kuş gribi salgını çıkan Britanya'da Defra'nın kasım ayının başlarında Güneybatı İngiltere'deki vahşi kazlarla kuğularda kuş gribi bulunduğunu duyurması üzerine veterinerler tüm bölgelerdeki çiftçilere başka salgın çıkmaması için biyogüvenlik önlemlerini artırma talimatı vermişti.

Son günlerde kuş gribi nedeniyle Japonya'da yaklaşık 146 bin tavuğun, Güney Kore'de 390 binden fazla tavuk ve ördeğin itlaf edileceği belirtilmişti.