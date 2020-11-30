İskeçe Müftüsü’ne ırkçı saldırı: Asansör camına 'En iyi Türk ölü Türktür' yazdılar

Batı Trakya’da, kimliği meçhul kişiler, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin şehir merkezinde ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın asansörüne kırmızı boya ile hakaret ve ırkçı tehditler içeren yazılar yazdı.

Asansörün aynasına “En iyi Türk, ölü Türktür” ve küfürlü başka ifadeler yazan saldırganlar, daha sonra kayıplara karıştı. Şikâyet üzerine olay yerine gelen polis soruşturma başlattı.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Türk Dışişleri Bakanlığı ise açıklamayla olayı kınadı. Açıklamada, “Söz konusu olay Yunanistan’da ırkçı ve fanatik grupların Batı Trakya Türk Azınlığı’nın varlığına ve temsilcilerine yönelik tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yunan devletinden menfur olaya ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüterek olayı aydınlatmasını ve faillerinin adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz” denildi.

'İnsan haklarını hatırlayın'

Batı Trakya’da İskeçe Müftüsü Sayın Ahmet Mete’nin evine yapılan saldırıyı kınıyorum. Türk azınlığın haklarını koruma sorumluluğunu taahhüt edenlerin dikkatini çekiyorum. Umarım AB de saldırıya uğrayan bir müslüman olduğu zaman da insan haklarını hatırlar. pic.twitter.com/spCjqtveQV — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 28, 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabında “Batı Trakya’da İskeçe Müftüsü Sayın Ahmet Mete’nin evine yapılan saldırıyı kınıyorum. Türk azınlığın haklarını koruma sorumluluğunu taahhüt edenlerin dikkatini çekiyorum. Umarım AB, saldırıya uğrayan bir Müslüman olduğu zaman da insan haklarını hatırlar” dedi.

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabında “İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye önelik saldırıyı şiddetle kınıyor, Batı Trakya’da Türk azınlığına ve temsilcilerine yönelik ırkçı gruplar tarafından sürdürülen nefret dolu tutumun faillerinin Yunanistan makamlarınca bir an önce adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, Batı Trakya’da Türk azınlığına ve temsilcilerine yönelik ırkçı gruplar tarafından sürdürülen nefret dolu tutumun faillerinin Yunanistan makamlarınca bir an önce adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 28, 2020

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