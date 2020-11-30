Düzce’de kazı çalışmalarında Medusa heykeli bulundu

Konuralp Antik Tiyatro’da devam eden kazılarda her geçen gün kentin tarihe yön verecek yeni keşifler ortaya çıkarılıyor. 60 personel 6 arkeolog ile sürdürülen kazı çalışmalarında bebek mezarı, su arkı ve heykel kaidesinin bulunmasının ardından 1 veya 2. yüzyıla ait olduğu sanılan Medusa başı bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Medusa heykelinin büyük bir tarihi öneme sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu: