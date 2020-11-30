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    Moderna isimli ABD'li biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı

    Moderna aşısı için ABD ve AB'ye acil kullanım başvurusu: Amerikalıların aşıya erişimi 21 Aralık'ta başlayabilir

    © REUTERS / DADO RUVIC
    Yaşam
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    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (337)
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    Pfizer- BioNTech'ten bir hafta sonra Moderna da geliştirdiği aşı adayı için ABD ve AB'ye başvurmakta olduğunu duyurdu. ABD'li şirket, üçüncü aşama klinik deneylerinin tam sonuçlarının, yüzde 94.1 oranında etkililik gösterdiğini açıkladı.

    Kovid-19 aşısı geliştirme yarışında bu kez ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, aşı adayına acil kullanım yetkisi için ABD'nin Gıda İlaç Dairesi'ne (F.D.A.) başvurduğunu duyurdu. 

    Tam sonuçlarda etkililik oranında düşüş

    Moderna, Aşı ve ilaçlara onay veren Avrupa Birliği (AB) kurumu Avrupa İlaç Kurumu'na (EMA) da şartlı onay için başvuracağını açıkladı.

    Başvuruların 30 bin kişiyle yürütülen klinik deneylerin üçüncü aşamasının tam sonuçlarının ciddi bir komplikasyonla karşılaşmaksızın yüzde 94.1 oranında etkililik göstermesine dayandığını belirten Moderna, ağır vakaların önlenmesinde bu oranın yüzde 100'e çıktığını vurguladı.

    Moderna'nın 16 Kasım'da açıkladığı önceki ara veriler yüzde 94.5 etkililik ortaya koymuştu.

    ABD'de iki aşıya erişim için geri sayım

    ABD basını, Moderna aşısının 21 Aralık'tan itibaren Amerikalılar için erişilir olabileceğini yazdı. 

    Moderna'dan bir hafta önce ABD'li ilaç devi Pfizer, Türkiyeli bilim insanlarının kurduğu Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech SE'nin geliştirdiği aşı adayına acil kullanım yetkisi için için ABD'ye başvuruda bulunmuştu.

    Daha önce onay için yüzde 50 etkililik şartı açıklamış olan FDA'nın bağımsız danışmanları, Pfizer'in verilerini incelemek için 10 Aralık'ta, Moderna'nınkileri incelemek için 17 Aralık'ta biraraya gelecek.

    Her iki aşı adayı da mRNA teknolojisine dayanmasıyla dikkat çekiyor. Ancak BioNTech-Pfizer aşısının dondurucu koşullarında saklanması gerekirken, buzdolabı koşullarında saklanmasının yeterli olmasından ötürü Moderna aşısının dağıtımı daha kolay olabilir.

    Başvuru açıklaması üzerine Reuters'in konuştuğu Moderna'nın ilaç araştırmalarının başındaki Dr. Tal Zaks, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verimiz de var. Bu pandeminin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamayı bekliyoruz" dedi. 

    Yüzde 94.1 oranında etkililik sonucu gördüğünde duygulandığını belirten Dr. Zaks, "İlk kez kendimi bıraktım ve ağladım. Pendemiden kırılırken bu düzeyde etkililik muazzam" diye ekledi.

    Moderna CEO’su Stephane Bancel de "Son birkaç haftadır durmaksızın çalışıyoruz. Aşıyı kargolamak için hazırız. Milyonlarca dozu hazırladık ve milyonlarcasını daha her geçen gün hazırlıyoruz" diye konuştu.

    Konu:
    Koronavirüs pandemisi: Vaka sayısı 3 milyonun üzerinde (337)
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