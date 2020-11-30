Obama'dan biyografi filminde başrol için Drake'e onay

Önceki ABD Başkanı Barack Obama, yakın gelecekte hayatını anlatacak biyografik film çekilirse, kendisini ünlü rapçi Drake’in oynayabileceğini söyledi. Drake, 10 yıl önce verdiği röportajda "Umarım birileri kısa sürede Obama’nın hayatını anlatan bir film çeker, çünkü onu ben oynayabilirim" demişti.

ABD'nin 44. Başkanı Obama, '360 with Speedy Morman' adlı söyleşi programında, henüz gündemde olmasa da yakın gelecekte hayatını anlatacak biyografik film çekilirse, kendisini ünlü rap şarkıcısı Drake’in canlandırabileceğini söyledi.

Obama, “Drake istediği her şeyi yapabilecek biri gibi görünüyor. Demek istediğim, o yetenekli bir kardeşimiz. Dolayısıyla zamanı gelirse ve o hazırsa olabilir” diye konuştu.

Kızları Malia ve Sasha'nın da Drake hayranı olduklarını belirten Obama, esprili bir şekilde "Bu konuda, hane halkının da onayını almış durumda" dedi.

We sat down with the 44th President of the United States, @BarackObama, for an hour-long interview.



Here are 12 things we learned: ⤵️ https://t.co/79e4YAtlOb — Complex (@Complex) November 24, 2020

​Obama'nın onayını alan Kanadalı rapçi Drake, 2010'da Obama’yı oynamak istediğini söylemişti. Paper dergisine konuşan Drake, “Umarım birileri kısa sürede Obama’nın hayatını anlatan bir film çeker, çünkü ben oynayabilirim. Onu ne zaman televizyonda görsem kanalı değiştirmem, dikkatimi veririm ve sesinin tonunu dinlerim” demişti.

Drake, 2001’de başlayan Degrassi: The Next Generation adlı gençlik dizisinde yedi sezon boyunca Jimmy Brooks rolünü üstlenmiş, 8. sezonda konuk oyuncu olarak rol almıştı.

44. başkan hakkında henüz biyografik bir film bulunmasa da, Obama ve eşi Michelle Rabinson’ın tanışma hikayesini konu alan film Southside With You filmi dört yıl önce gösterime girmişti. Film, 1989 yılının yazında 28 yaşında olan Barack Obama ile 25 yaşındaki Michelle Robinson‘ın ilk kez çıktıkları ve ilk kez öpüştükleri günü de içine alacak şekilde çiftin hikayesini anlatıyor.