Microsoft'tan toplantılarda yüz ifadeleri ve vücut dillerini notlandırma patenti için başvuru

Teknoloji devi Microsoft, toplantılarda çalıyanların yüz ifadeleri ve vücut dillerini gözlemlemek ve 'kalite notu' vermek için bir patent başvurusunda bulundu.

Teknoloji devi Microsoft, toplantılarda çalışanların yüz ifadeleri ve vücut dillerini gözlemlemek ve "kalite notu" vermek için bir patent başvurusunda bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, başvuru dosyasında yer alan belgeler, bu sistemin hem sanal ortamda hem de fiziksel olarak yapılan toplantılarda uygulanabileceğini gösteriyor.

Sistemin çalışması için toplantı odasına çok sayıda gözetleme cihazı yerleştirilmesi gerekiyor.