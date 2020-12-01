Marina Abramovic: 2020'yi ağaçlara şikayet edin

"Ağaçlar insanlar gibidir. Zekaları, duyguları vardır. Birbirleri ile iletişim kurarlar ve ayrıca tamamen sessiz dinleyicilerdir. Onlara şikayette bulunabilirsiniz" diyen Marina Abramovic, 'Complain To A Tree' adını verdiği performansı ile 5 Aralık’ta Sky Arts kanalında 5 saatlik bir yayın gerçekleştirecek ve izleyicilere performans sanatının ne olduğunu anlatıp öğretmeye çalışacak.

Artfulliving’in Designboom'dan aktardığı habere göre Abramovic, İngiltere’nin Sky Arts kanalını devralan ilk sanatçı olacak. Sanatçı The Art Newspaper’a yaptığı açıklamada “Sky Arts’ın bir sanatçıya istediklerini yapması için beş saat vermesi bir devrim gibi. Son kez olmaması gerektiğine dair inanılmaz bir sorumluluk hissediyorum. Gerçekten çalışmalıyız ve mümkün olduğunca çok izleyiciye ulaşmalıyız - özellikle genç izleyicileri hedefliyoruz. Bu programdaki beş saatten sonra, umarım ki herkes performans sanatının ne olduğunu öğrenecek” dedi.

Marina Abramovic, performans sanatı kariyeri boyunca, dayanıklılığa dayalı çalışma için gerekli olan daha yüksek bir bilinç düzeyine sahip olmasını sağlayacak bir yöntem geliştirdi.

Abramovic yöntemi olarak adlandırılan bu teknikler, nefes, hareket, durgunluk ve konsantrasyona odaklanan egzersizleri birleştirerek hem zamanda hem de uzayda var olma fikrini araştırıyor. Yönteme yaptığı son ek, sanatçının, insanlardan bu dramatik yılın hepimizde yarattığı duyguları açığa çıkarmalarını istediği bir ağaca şikayet et olarak adlandırdığı bir egzersiz.