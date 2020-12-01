Bir yanda 25 dolara Ay'dan arazi satılıyor, diğer yanda hükümetlerle şirketler Ay'daki nadir madenler için yarışıyor

İnsanlık yüzünü Ay'a çevirdi. Lunar Embassy sitesi, 25 ABD dolarına Dünya'nın uydusundan 4 bin metrekarelik arazi tapusu veriyor. Hükümetlerle şirketler, nadir toprak elementleri ve diğer kaynaklarına göz diktikleri Ay'ı fethetmek ve kolonileştirmek için yarışıyor.

ABD-Kanada merkezli dijital medya ve yayın organı Vice, Dünya'nın uydusu Ay'ın satılık olduğunu duyurdu.

Koronavirüs pandemisi döneminde insanların şehirlerden kırsala taşındığına ve geniş açık alanlarda yaşamaya çalıştığına dikkat çeken Vice, "Ancak ücrada gayrimenkul arayışı, bazı alıcıları en ıssız banliyöye götürüyor: Ay'a" dedi.

Lunar Embassy (Ay Büyükelçiliği) sitesinin 25 ABD dolar gibi cüzi bir fiyata Dünya'nın yalnız uydusundan 4 bin metrekarelik arazi satıp tapu verdiğini verdiğini aktaran Vice, Lunar Embassy'nin sahibi Dennis Hope ile konuştu.

1980'de Ay'ın tamamında hak iddia etmiş bulunan Hope, halihazırda milyonlarca insanın Ay'da toprak sahibi olduklarına dair ruhsatlarının bulunduğunu söyledi. Lunar Embassy, Ay'ın yanı sıra Mars, Merkür ve Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerden de arazi satışı yapıyor

Müstakbel uzay yerleşimcileri için kötü haber şu ki, bunların geçerli yasal belgeler olduğuna dair kanıt yok.

Uluslararası toplumun görüşüne göre herkes sahibi olduğu için kimse Ay'ın sahibi olamaz.

1967 yılında uzayda nükleer silah yarışı tehdidinin gölgesindeyken 100'den fazla ülkeyi biraraya getiren bir BM sözleşmesi, Ay dahil uzay cisimlerinin herhangi bir parçasında hiçbir ülkenin hak iddia edemeyeceğini kayda geçirdi.

1979 tarihli bir başka BM sözleşmesi, bu galaksilerarası paylaşım ruhunu Ay'ın doğal kaynaklarını kullanacak şekilde genişletmeye çalıştı, ancak Ay'a ulaşma yeteneğine sahip ülkeler -Çin, Rusya ve ABD gibi - asla imzalamadı.

Zira Batı folklorunda Ay'ın peynirden yapıldığına dair sözler yer alsa da, Dünya'nın uydusunda çok daha değerli maddeler bulunduğu biliniyor, örneğin Helyum gazının radyoaktif olmayan daha hafif izotopu Helyum 3.

Geleceğin enerji kaynağı

Bir zerresine 40 bin dolar değer biçilen Helyum 3'e bazı bilim insanları dünyayı değiştirecek nitelikteki geleceğin enerji kaynağı gözüyle bakıyor.

Dünya'da çok az bulunan Helyum-3'ten Ay'da bir milyon metrik tondan fazla miktarda bulunuyor.

Şaşırtıcı gibi gelse de Ay'da bir diğer potansiyel para kaynağı da su.

Küçük buz topakları şeklinde bulunan Ay suyu, teorik olarak roket yakıtına dönüştürülebilir ve uzay gemilerinin Mars gibi daha uzak yerlere giderken buradan gaz doldurmasına olanak sağlayabilir.

Ay'a yolculuk yarışı yeniden başlarken, hükümetlerle şirketler, nadir toprak elementleri ve diğer kaynakları çıkarmak için en iyi konumu elde etmek amacıyla rekabet ediyor.