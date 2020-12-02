Bir grup gencin 'Güneş mi Dünya'nın etrafında döner, yoksa Dünya mı Güneş'in?' tartışması viral oldu

Bir grup gencin Dünya ve Güneş'in dönüşü hakkındaki tartışması sosyal medyada viral oldu.

Bir grup gencin Dünya ve Güneş'in dönüşü hakkındaki tartışması sosyal medyada viral oldu. Videoda bazı gençler, Güneş'in Dünya'nın etrafında döndüğünü iddia ederken bazıları da Dünya'nın Güneş'in etrafında döndüğünü savundu.

Uzun zamandır aldığımız en iyi haber evlerinde naif bir şekilde astronomi tartışan bu arkadaşlar oldu. 🛰



Bize ulaşmaları halinde kendilerine astronomi kitapları hediye edeceğimizi bilgilerinize sunarız. 📌pic.twitter.com/ZYcZpDMuiw — NASA Türkiye (@NASAturkiye) November 29, 2020

Evrim Ağacı'nda yer alan bilgiye göre, Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşünü 23 saat 56 dakika 4.04 saniyede tamamlamasıyla 'Gün' dediğimiz kavram oluşuyor.

Bir yılın 365 gün olmasının sebebi de Dünya'nın Güneş etrafında dönme süresi 365 Gün, 5 Saat ve 49 dakika olmasıdır.

Öte yandan Tubitak'ta yer alan bilgiye göre, Güneş Sistemi içindeki bütün cisimler Güneş’in etrafında dönerken, Güneş ve Güneş Sistemi’nin tamamı Samanyolu Gökadası’nın merkezinin etrafında hareket ediyor. Güneş 5 milyar yıl yaşında ve oluşumundan itibaren yörüngesini 20 defa tamamladığı düşünülüyor.