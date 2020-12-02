Biontech aşısı 6 saate dek 2-8 derecede saklanabilir duruma getirildi: Britanya'ya kamyon ya da uçakla nakledilebilecek

Türkiyeli bilim insanlarının kurduğu Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech SE ile ABD'li ilaç devi Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile ilgili kritik bir açıklama geldi.

BioNTech-Pfizer aşısının yüzde 95 etkililik açıklamasına rağmen dondurucu koşullarında saklanması gerektiği için dezavantajlı olduğu konuşulurken, Biontech'in ticari işlerinin başındaki Sean Marett, teslimat koşullarıyla ilgili iyi haber verdi.

Bugün Britanya'dan kullanım onayı almalarının ardından konuşan Marett, son yapılan çalışmalar sonrasında, aşının teslimat için dondurucudan çıkarıldıktan sonra 6 saate kadar 2 ila 8 santigrat derecede nakledilebileceğini ve normal bir buzdolabında beş gün dayanabileceğini duyurdu.

Biontech yöneticisi, Britanya'ya aşıları ısı kontrollü kutular içinde kamyon ya da uçakla nakledebileceklerini söyledi.

Böylece Biontech'in ilk açıklamasında aşının Antarktika kışına eşdeğer olan eksi 70 santigrat derecede depolanması gerektiğini söylemesinin yarattığı endişeler bir nebze giderildi.

Biontech'in eşi Uğur Şahin ile birlikte kurucusu olan Özlem Türeci de geliştirdikleri iki dozluk aşıya Batı'da ilk onayın Britanya'dan gelmesinden memnuniyet ifade ederek "ABD ile AB kurumlarının kararının aralık ayının ortasında belli olmasını umuyoruz" dedi.