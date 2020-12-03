Fransa’da bir kişi, mirasının bir kısmını Ermitaj Müzesi kedilerine bıraktı

Dünyanın en büyük sanat koleksiyonuna sahip müzelerinden biri olan Ermitaj Müzesi’ndeki eserler gibi, müzenin kedileri de ziyaretçiler üzerinde büyük bir etki bırakıyor.

Fontanka.ru sitesinin aktardığına göre, Ermitaj Müzesi Müdürü Mihail Piotrovskiy, Fransa vatandaşı Christoff Botar’ın mirasının bir kısmını müzenin kedilerine bıraktığını söyledi.

Çevrimiçi bir konferansta konuşan Piotrovskiy, “Müzenin kedilerinin destekçileri var. Kısa süre önce Fransa’dan biri kedilerimize küçük bir meblağ bıraktı, şimdilerde bu meblağ için avukatlarla temas halindeyiz. Bu memnun edici bir durum” dedi.

Ermitaj Müzesi’nde şu anda fare avcısı olarak görev yapan en az 50 kedi bulunuyor. Bu görevi yürüten kedilerin bakımı ise bağışlarla yürütülüyor.

Kediler hakkında siteye açıklamada bulunan başka bir yetkili isim Mariya Haltunen ise “Bağışçı öldükten sonra mirasını yakın akrabaları, bir Fransız çevre kuruluşu ve Ermitaj kedilerine bıraktı” dedi.

Haltunen, kedilerin payına düşen miktarın akrabaları ve çevre kuruluşuna bırakılan miktara kıyasla düşük olduğunu ifade etti.

Kedilere miras bırakıldığına dair bilgi müzeye yaz sonrasında iletildi ve paranın aktarımı konusunda nihai aşamaya gelindi.

Ermitaj Müzesi'nde yaşayan 'kahin kedi' Аşil'in (Achilles), 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) kâhin hayvanı olmuştu. Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.