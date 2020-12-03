Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses tellerinin alınıp alınmadığını veteriner fakültesi tespit edecek

Ankara Keçiören'deki bir binanın bodrum katında ses telleri alındığı iddia edilen 68 köpeğin sahiplendirileceği ve ses tellerinin alınıp alınmadığına veteriner fakültesinin bakacağı belirtildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 23'ü yavru toplam 68 köpek bulunmuştu. Köpeklerin ses tellerinin bir veteriner tarafından alındığı iddia edilmişti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, köpeklerin sahiplendirileceğini ve isteyen vatandaşlara verileceğini açıkladı.

Veterinerlerin gözetimi altında tutulduğu belirtilen köpeklerin ses tellerinin alınıp alınmadığını veteriner fakültesi tespit edecek.

Belediye Başkanı Altınok, köpeklerin ses tellerinin alınıp alınmadığının tespiti için şüphe duyulan 4 köpeği kontrol amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderdiklerini ve durumun üniversiteden gelecek raporla netlik kazanacağını aktardı.

Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses tellerinin alınıp alınmadığını Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tespit edecek https://t.co/mmBK2rHXdo pic.twitter.com/3WofkdkvvP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 3, 2020

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