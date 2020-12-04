Rusya’da bir oyuncak fabrikası maskeli yılbaşı süsleri üretti

Rusya’da Krasnoyarsk kentindeki bir oyuncak markası yeni yıl için koronavirüse karşı maskeli yılbaşı süsleri koleksiyonu çıkardı. Koleksiyona tüm Rusya'dan talebin yüksek olduğu biliniyor.

Rusya’nın Krasnoyarsk kentindeki Biryusinka isimli oyuncak fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yeni yıl için maskeli yılbaşı süsleri üretildi.

Ürünlere talebin beklediklerinden çok daha fazla olduğunu söyleyen fabrikanın direktör yardımcısı Artyom Denisoviç, yılbaşından önce müşteri talebini karşılamak için fabrikanın ekstra mesai yaptığını belirtti.

Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от коронавируса. Все игрушки изготавливаются вручную. Они вызвали такой большой спрос у покупателей, что теперь сотрудникам приходится работать в усиленном режиме pic.twitter.com/PMmk6VzN4p — РИА Новости (@rianru) December 2, 2020

Direktör yardımcısı Sputnik’e demecinde ayrıca ürettikleri tüm ürünlerin el yapımı olduğunu, 31 Aralık’a kadar durmaksızın üretim yapacaklarını da sözlerine ekledi. Denisoviç’e göre ürünlere Krasnoyarsk bölgesi dışında tüm Rusya’dan talepler oldukça yoğun.

Fiyatlarının da uygun olduğunu belirtilen markanın toplamda 250'den fazla çeşit yılbaşı süsü mevcut.