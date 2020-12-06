Düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye kurtardı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde anne Z.Ö. akşam saatlerinde mutfak işleriyle uğraştığı sırada yanında bulunan oğlu Y.Ö. yerdeki düdüklü tencere ile oynamaya başladı.
DHA'nın haberine göre, düdüklü tencerenin içine girip oturan bebeğin sıkıştığını anlayan anne Z.Ö. ve baba E.Ö. bebeklerini çıkarmaya çalıştı. Y.Ö.’yü sıkıştığı yerden çıkaramayı başaramayan baba, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tencereyi genişleterek, Y.Ö.’yü kurtardı.
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