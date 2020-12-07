Türkiye'de kurdukları çağrı merkeziyle Almanları dolandıran çete çökertildi

İzmir'de kurdukları çağrı merkeziyle Türkiye ve Avrupa'da yaşayan 23 Alman vatandaşını dolandırdıkları belirlenen ve yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Alman vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik, İzmir ve ilçelerindeki 48 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 1, 5 milyon euro, 200 bin dolar ve 150 bin lira, 5 kilo altın, 25 kol saati, ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında suç örgüt üyelerine ait biri inşaat halinde 3 otel ve lüks semtlerde 87 gayrimenkul ile değişik marka ve modeldeki 41 araca el konuldu.

Adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Hırsızın üzerinden adresiniz çıktı'

Öte yandan, suç çetesi üyelerinin kurdukları çağrı merkezi ile yaşlı vatandaşları nasıl dolandırdıkları da ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, aradıkları kişilere bir hırsızlık olayı ile adres ve isimlerinin bağlantılı oldukları kumpasını kuruyor.

Dolandırıcılar; evlerin yakınında yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışma sonucu para ve ziynet eşyası ile yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ev adreslerinin çıktığını belirttiği yaşlı kişilerden, kendi evlerinde bulunan para ve ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Çete üyeleri bu amaçla ikna ettikleri yaşlı vatandaşlara evde bulunan para ve ziynet eşyalarının bir torbaya konulmasını ve gelecek olan polislere vermelerini, inceleme tamamlandıktan sonra iade edileceğini söylüyor.

Bu yöntemle vurgun yaptıkları anlaşılan çete üyelerinin elde ettikleri gelirleri Türkiye'de bulunan yöneticilere kurye aracılığıyla gönderdiği belirlendi.