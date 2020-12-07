Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı: 'Mesihler ölmez'

Kendisini 'mesih' ilan eden Hasan Mezarcı’nın hayatını kaybettiğine yönelik iddialara Mezarcı, gazeteci Hakan Aygün’ün YouTube kanalında 'mesihler ölmez' cevabını verdi.

Mezarcı, katıldığı yayında, “Vallahi bilmiyorum bu iddialar nereden geldi. Haber sitelerinde haber olmuş, ‘Hasan Mezarcı öldü’ diye. Beni de arıyorlar taziye için. Bana ölmüşsünüz diyorlar. Ben de teşekkür edip Allah razı olsun diyorum” açıklamasını yaptı.

Mezarcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben cezaevinde hiç hasta olmadım. Revire bile gitmedim, asprin bile kullanmadım. Benimle ilgili dil algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Halk 'Hasan Mezarcı’nın mesih olmasına inanmasın' Korkuyorlar. Deli algısı oluşturarak, halkın buna inanmasını önleyelim diyorlar."





Mesih'in öldüğüne dair haberlerle ilgili olarak gazeteci Hakan Aygün ile yaptığı röportajı izlemek için tıklayın.https://t.co/gIB0VfH0l2 pic.twitter.com/ifmosdgIxR — Mesih İsa (Hasan Mezarcı) (@hasanmez18) December 6, 2020

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