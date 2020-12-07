Avrupa'nın en büyük online moda perakendecisinin CEO'su, ‘eşinin kariyerine öncelik vermek için’ istifa etti

Moda, güzellik ve yaşam tarzı ürünleri satan en büyük Avrupalı e-ticaret şirketi Zalando'nun CEO'su, 6 ay sonra görevi bırakacağını açıkladı. Rubin Ritter, istifasını 'eşinin profesyonel kariyerine öncelik vermek ve ailesine daha çok zaman adamakla' gerekçelendirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 yıl önce kurulan ve Avrupa'nın moda ürünleri ağırlıklı en büyük e-ticaret şirketi haline gelen Zalando'dan, 10 yıllık CEO'su Rubin Ritter'in ayrılık haberi geldi.

Pandemi zengini şirket

17 ülkede 36 milyon müşterisi olan, koronavirüs pandemisinin internetten alışverişe yönlendirmesinin de etkisiyle son çeyrekte 1.85 milyar euro gelir elde eden Zalando ile 2023 sonuna dek sözleşmesi bulunan Ritter, mayısta ayrılacağını açıkladı.

Boss of online fashion site Zalando to quit 'to prioritise wife's career' https://t.co/y6i0VrYfQR — BBC News (World) (@BBCWorld) December 7, 2020

"Gelecek yıllarda eşimin mesleki hırslarına öncelik vermek gerektiği konusunda eşimle anlaştık" diyen Ritter, 'büyüyen ailesine daha çok zaman adamak istediğini' dile getirerek ekledi:

"Zalando'nun önceliğim olduğu 11 harikulade yıldan sonra hayatıma yeni bir yön vermemin zamanının geldiğini hissediyorum."

This fashion co-CEO just quit so his wife could pursue her career.



"My wife and I have agreed that for the coming years, her professional ambitions should take priority," said Rubin Ritter https://t.co/Qoz15uhIfo — CNN (@CNN) December 7, 2020

Ritter, başarıda kritik figür

1982 doğumlu Ritter eşinin mesleği ya da işi konusunda bilgi vermedi.

Şirketin 2014'teki halka arzında merkezi rol oynayan, stratejik yönünü çizen, iletişimi yöneten ve hatta geçen yıla dek finans işlerinin başında bulunan Ritter'i sürpriz şekilde kaybeden Zalando, iki kurucu patronu ve aynı zamanda eş CEO'ları Robert Gentz ve David Schneider'le yola devam edeceğini duyurdu.

© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE Zalando yöneticileri Rubin Ritter, Robert Gentz ve David Schneider

Zalando içinde kadın-erkek eşitliğinden eser yok

Diğer yandan yönetim kurulunun hiç kadın üyesi bulundurmamasıyla eleştirilen Zalando'da çalışan erkekler kadınlardan ortalama yüzde 22 daha fazla maaş alıyor. Bu Almanya'daki maaşlarda cinsiyet ayrımcılığı ortalamasının biraz daha üstünde.