Kovid-19 engelini müzikle aşmıştı: Hastane penceresinin altında serenat yaptığı eşi hayatını kaybetti

İtalya'da 47 yıldır evli olduğu eşinin yattığı hastanenin avlusunda akordeonla serenat yapan 81 yaşındaki Stefano Bozzini, dünya genelinde milyonlarca insanın kalbini kazanmıştı. Hastane kuralları gereği içeri giremeyince sevgisini ve desteğini bu şekilde gösteren Bozzini'nin eşi Carla Sacchi'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İtalya'nın Piacenza şehrinde, kanser şüphesiyle hastaneye yatırılan eşi Carla Sacchi'yi Kovid-19 önlemleri nedeniyle ziyaret edemeyen 81 yaşındaki Stefano Bozzini, ona akordeonla serenat yapmış ve çiftin videosu sosyal medyada çok kez paylaşılmıştı.

BBC'nin haberine göre, videonun viral olmasının ardından birkaç gün son hastaneden taburcu edilen 77 yaşındaki Carla Sacchi'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Stefano Bozzini, "Alp yıldızımı kaybettim" dedi.

Piacenza Belediye Başkanı Patrizia Barbieri, Carla'nın ölümünden üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu serenatta hepimiz aşkı evrensel dilinin sadeliği ve dolaysızlığında tanıdık" ifadelerini kullandı.

Geçen ay eşinin yattığı hastane odasının baktığı yerde ona şarkılar çalan Stefano, "Carla için yaptım, ona, onu ne kadar sevdiğimi göstermek ve bana verdiği her şey için teşekkür etmek amacıyla yaptım. Onunla hastanede görüşemezdim. Bu yüzden akordeonumla avluya gittim. Kalbim bana 'Git' dedi. Müziği duyduktan sonra pencereden baktı, işte bu şekilde en azından onu görebildim" demişti.

İtalyan ordusunun Alpini dağ piyadesinden emekli Bozzini'nin birlikteki arkadaşları, akordeon çalmayı hiç bırakmadığı için kendisine İtalyan şarkıcı Gianni Morandi’nin ismini takmışlardı.