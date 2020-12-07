Sosyal medyada tartıştığı kadını iş yerine çağırıp vurdu

Elazığ’da bir kişi sosyal medyadan tartışıp iş yerine çağırdığı kadın ve yanındakilere sokakta kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, 28 yaşındaki A.S. ile 21 yaşındaki D.S. sosyal medya üzerinden tartıştı. Ardından A.S. kadını konuşmak için sokak üzerinde bulunan iş yeri olan marketine çağırdı.

D.S. yanına 3 kişiyi de alarak çağırdığı markete doğru gitti. A. S. de marketin dışına çıkarak tabanca ile kadına ve yanındakilere ateş etti. Kadın, bacaklarından yaralanırken yanındakiler yara almadan kurutuldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.