İtalya'da karı-koca kavgası: Öfkeyle evden çıkıp bir hafta yürüyen erkeğe korona kısıtlamalarını ihlalden para cezası

İtalya'da eşiyle kavga eden ve öfkesini yatıştırmak için evden fırlayan bir erkek, bir hafta boyunca yürüyerek 451 km kat etti. Kimliği açıklanmayan erkek, kış soğuğunda ülkenin en kuzeyindeki Como'dan yola çıkıp günde ortalama 64.3 km yürüyerek güneydeki, Adriyatik kıyısındaki Fano'ya ulaştı.

Italian husband storms off on a 280-MILE, seven-day walk to calm down after arguing with his wife https://t.co/jbwDONZxpI — Daily Mail Online (@MailOnline) December 7, 2020

İtalya'daki koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında 22.00-05 arası sokağa çıkma yasağı uygulandığından, kısıtlamalara uyulup uyulmadığını denetlemek için devriye gezen polis, sabaha karşı 02.00'da öfkeyle dolaşan kocaya rastladı.

48 yaşındaki erkek hakkında eşinin bir hafta önce polise kayıp ihbarında bulunduğu, kavganın ardından yürüyerek evden çıktığı ve bir daha geri dönmediğini bildirdiği ortaya çıktı.

Karısına kızıp İtalya'nın neredeyse yarısını yürüyen kocaya kısıtlamaları ihlalden 400 euro para cezası kesildi.

Ardından bir otele yerleştirilen erkek, il Resto del Carlino gazetesine başından geçenleri anlattı.

Yolda karşılaştığı kişilerin kendisine yiyecek-içecek verdiğini belirten erkek, "İyiyim, sadece biraz yoruldum" dedi.