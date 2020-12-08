İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi: Uzaylılar var, gizli kalmak için ABD hükümetiyle anlaşma yaptılar

İsrail'in uzay güvenlik programının eski şefi Hayim Eşed, uzaylıların var olduğu ancak insanlık onları kabul etmeye hazır oluncaya kadar Dünya'da ve Mars'taki üslerinde gizlenmek için ABD hükümetiyle anlaşma yaptıklarını öne sürdü.

İsrail'in uzay güvenlik programının eski şefi Hayim Eşed, bilim dünyasının yıllardır çözüme kavuşturamadığı ve hakkında en çok komplo teorisinin üretildiği 'dünya dışı akıllı yaşama' ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'İnsanlık hazır değil'

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Eşed, uzaylıların var olduğunu, ancak insanlığın henüz onları kabul etmeye hazır olmadığını; dolayısıyla Dünya'da ve Mars'taki gizli üslerinde, insanlık onları kabul edinceye kadar sessiz kalmak için Washington'la anlaşma yaptıklarını iddia etti.

Eşed, "Uzaylılar burada olduklarını duyurmak istemediler zira insanlık henüz buna hazır değil" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'uzaylıların varlığını ifşa etmenin eşiğinde olduğunu' öne süren Eşed, daha sonra 'Galaktik Federasyon'daki uzaylıların buna engel olduğunu iddia etti.

"Kitlesel bir histeri başlatmak istemiyorlar" diyen Eşed, "İlk önce bizi aklı başında ve anlayışlı hale getirmek istiyorlar" yorumunu yaptı.

'Sulh ile geldiler'

'Uzaylıların sulh ile geldiğine' dikkat çeken Eşed, "İnsanlığın gelişmesini; uzay ve uzay gemilerinin ne olduğunu ana hatlarıyla anlayacağımız bir aşamaya gelmemizi bekliyorlardı" diye kaydetti.

'Burada deneyler yapmak için bizimle sözleşme yaptılar'

ABD yönetimiyle uzaylılar arasında gizli bir anlaşmanın olduğunu kaydeden eski yetkili, şöyle devam etti:

"Burada deneyler yapmak için bizimle bir sözleşme imzaladılar. Onlar da araştırıyorlar, evrenin bütün dokusunu anlamaya çalışıyorlar ve bizim yardımcı olmamızı istiyorlar."

Eşed, ayrıca insanlık ile uzaylılar arasındaki iş birliğinin merkezlerinden birinin Mars gezegenindeki gizli bir üs olduğunu söyleyerek, astronotların Mars'a çoktan ayak bastığını öne sürdü.

Eşed, "Mars'ın derinliklerinde temsilcilerinin ve de Amerikalı astronotlarımızın olduğu bir yeraltı üssü var" iddiasında bulundu.

'Bana 'bu adam aklını kaçırmış' dediler'

Röportajında, anlattıklarını kulağa bilim kurgu gibi geldiğini ifade eden eski yetkili, "Bugün söylediklerimi beş yıl önce ileri sürmüş olsaydım, hastaneye kaldırılırdım. Akademide bu fikirle nereye gidersem gideyim, 'Bu adam aklını kaçırmış' dediler" dedi.

Kaybedecek bir şeyi olmadığını söyleyen Eşed, "Derecelerimi ve ödüllerimi aldım, ayrıca da trendin değiştiği yurt dışındaki üniversitelerde saygı görüyorum" diye ekledi.

87 yaşındaki Hayim Eşed, 1981 yılından 2010'a kadar İsrail'in uzay güvenliği programını yönetti. Eşed'in şu an akli dengesinin yerinde olup olmadığı ise tartışma konusu.