Motosikletin plakasını maskeyle kapatıp gezdiler: 8 bin 176 TL ceza kesildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir haftadır sokağa çıkma kısıtlaması sırasında motosikletlerinin plakalarını maske ile kapatarak gezen 3 genç polisin çalışması ile yakalandı. Gençlere toplam 8 bin 176 lira ceza kesildi.

Zonguldak Ereğli’de yaklaşık 1 haftadır sokağa çıkma kısıtlaması sırasında dışarı çıkarak motosikletleriyle gezen 3 genç, her defasında polisten kaçmayı başardı. Kameralara yakalanmamak için motosiklet plakalarını maskeyle kapatan gençler bu gece ise yakayı ele verdi. 3 genç, polisin sıkı takibi sonucu Müftü Mahallesi Erdemir Lojmanları mevkisinde trafik ve asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Y.E.Ç. (19), E.B. ve M.S.M.'ye (20) sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, tehlikeli araç kullanmak ve çeşitli maddelerden toplamda 8 bin 176 lira ceza kesildi.

Zonguldak'ın en büyük ilçesi Ereğli'de de vaka artışları HES uygulamasına yansıdı. Haritada, yeşil alanlar, askeri bölge ve mezarlıklar dışındaki alanların tamamının kırmızıya büründüğü görüldü. İlçede bugüne kadar 104 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 200'leri buldu. Kısıtlama sonrası ise cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Yoğunluk gün boyu devam ederken, halk pazarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Ereğli Belediyesi Zabıta ekipleri pazar girişinde HES sorgulaması yaparak halkın içeri girmesine izin verdi. Pazar içinde de denetimler yapılarak halkın tedbirlere uyarak alışveriş yapmaları istendi.