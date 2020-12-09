Fransa'da 'ötmesinden rahatsız olduğu için' komşusunun horozunu vuran kişiye 5 ay hapis cezası

Fransa'nın Ardeche bölgesinde, Sebastien Verney'in 'Marcel' adındaki horozu mayıs ayında komşusu tarafından vurulmuştu. Verney'in komşusu, horoz Marcel'i tüfekle vurduktan sonra demir kazığa oturtmuş, bunu horozun sürekli ötmesinden dolayı yaptığını ifade etmişti.

Verney'in adı açıklanmayan komşusu, başlatılan imza kampanyası ve kamuoyundan gelen tepkilerin ardından 'hayvanlara zulümden' suçlu bulunarak 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bununla birlikte şahsa 300 euro da para cezası verilirken, hapis cezası ertelendi ve 3 yıllık bir sürede silah taşıması yasaklandı.

Marcel'in sahibi Verney, olaydan sonra 'Marcel için adalet' başlıklı bir imza kampanyası ve hukuki süreç başlatmıştı. Söz konusu kampanyaya 100 binin üzerinde kişi destek olmuştu.

Verney, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Aile olarak çok zor günler yaşadık. Hepimiz çok üzüldük, sarsıldık. Bu cezalar asla yaşadıklarımızı unutturamaz ama umarım caydırıcı olur" dedi.

Yaşadıkları bölgenin 'müzeye dönüşmemesi gerektiğini' belirten Verney, "Sıradaki kurban kim olacak? Kumru cıvıldamaları, buğday hasadı, büyüyen domatesler, eşeğin anırması, çan kulelerimizin sesi mi yoksa ineklerimizin otlaması mı?" ifadelerini kullandı.