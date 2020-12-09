Tinder'dan 2020 raporu: ABD'deki kullanıcılar profillerinde en çok hangi ifadeleri kullandı?

Çöpçatanlık uygulaması Tinder, yayınladığı raporla 2020'de ABD'deki kullanıcıların profillerinde en çok geçen sözcük ve ifadeleri özetledi. Raporda, pandeminin Z kuşağını flört etmekten alıkoymadığı ifade edildi.

Çöpçatanlık uygulaması Tinder, hayatın birçok alanını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle geçen bu yıla dair ABD'deki eşleşme raporunu yayımladı.

Rapora göre pandeminin yanı sıra 'Siyahların hayatı önemlidir' gibi politik olayların da yaşandığı 2020'de, çöpçatanlık uygulamasının kullanıcı profillerinde hem toplumsal hem siyasi hem de salgınla ilgili birçok farklı ifade vardı.

Salgının 2000 sonrası doğan ve Z kuşağı olarak adlandırılan grubu flört etmekten alıkoymadığı belirtilen raporda, bunun yerine 'uyum sağladıkları ve iletişim kurmak için yaratıcı yollar buldukları' da ifade edildi.

Koronavirüsle bağlantılı konulardan başlayarak dünya çapında büyük ses getiren Netflix belgeseli 'Tiger King' gibi birçok konu, Tinder'da trend sözcükler ve ifadeler arasında yerini aldı:

Siyahların hayatı önemlidir

Profilinde 'Black Lives Matter' veya 'BLM' (Siyahların hayatı önemlidir) yazanların oranı, bu yıl yüzde 55 oranında arttı.

Tinder, bu artışın ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd'un ölümünün birçok ülkede protestolara neden olmasından kısa bir süre sonra haziran ayında başladığını belirtti.

Pandemiyle ilgili tavlama sözleri: Koronavirüs gibi olup birbirimize yakalanalım

Martla birlikte ülkenin bir kısmı Kovid-19 nedeniyle kapanmaya başladığında, pandemiyle ilgili sözlerin kullanımının arttığı vurgulandı.

'Karantina' ve 'soğuk algınlığı' en popüler sözler arasında yer alırken, popüler tavlama sözleri arasında "Elimi tutabilmen için elini yıka" ve "Koronavirüs gibi olup birbirimize yakalanalım" gibi cümleler vardı.

Tiktok mayısta zirvedeydi

2020’de kullanımı yükselişe geçen video paylaşım platformu Tiktok, Tinder’da da en çok karşılaşılanlardan oldu. Rapora göre, Tiktok'un adının geçtiği ifadeler yüzde 8 oranında artarken mayısta zirveye ulaştı.

Maskenin yanlış takılması tehlike işareti

Profillerde maskeden bahsedilme oranı da yüzde 10 arttı. Bunun yanında, birçok kullanıcı, profil bilgisinde, eşleşme potansiyeli olan kişinin maskeyi yanlış takmasının 'tehlike işareti' olduğu belirtti.

Tiger King’in Carole Baskin’i

Başkanlık seçimi etkisi

Tiger King dizisinin odaklandığı isimlerden biri olan Carole Baskin'in "Eşini öldürdü" komplo teorisini içeren biyografilerin 'ilişkinin bozulmasına sebep olurken, dizi konuşmayı başlatma konusu olarak ön plana çıktı.

Kullanıcılar genel olarak Tinder profillerini diğerlerini 3 Kasım'da düzenlenen ABD Başkanlık seçimlerinde oy kullanmayı teşvik etmek için de kullandı. 'Oy ver' 2020'de iki kat daha arttı.

Animal Crossing oyunu

Nintendo tarafından geliştirilen sosyal simülasyon video oyunu serisi Animal Crossing'in insanların buluşması için sanal bir yol sağladı.

Omuz silkme emojisi

Pandeminin hakim olduğu yıl devam ederken, kullanıcılar, yaşadıkları belirsizlikleri dile getirmek için en çok (bilmiyorum veya ilgilendirmiyor anlamında) 'omuz silkme' emojisini kullandı.

Au tour de Tinder de faire son bilan 2020, et cela donne des choses assez absurdes comme les émojis les plus utilisés cette année dans les bios des utilisateurs français (notez l'émoji "papier toilette") pic.twitter.com/SKDVdBbXOj — Chloé Woitier ☕ (@W_Chloe) December 9, 2020

WAP şarkısı

ABD'li rap şarkıcısı Cardi B'nin seslendiği WAP şarkısı da bir numara oldu ve ünlü rapçinin WAP dansı da birçok biyografiye ilham verdi.

Pasaport özelliği kullanımı

Pandemi nedeniyle birçok ülke sınırlarını kapatırken, birçok kullanıcı, konumunu değiştirme imkanı veren, uygulamanın 'Pasaport' özelliğini kullanmaya başladı.

Pasaport özelliği nisan ayında, yüzde 7 artarak kullanıcılarının yüzde 16'sının bu özellikten yararlandığı belirtildi.