Tinder'dan 2020 raporu: ABD'deki kullanıcılar profillerinde en çok hangi ifadeleri kullandı?

Çöpçatanlık uygulaması Tinder, hayatın birçok alanını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle geçen bu yıla dair ABD'deki eşleşme raporunu yayımladı.
Rapora göre pandeminin yanı sıra 'Siyahların hayatı önemlidir' gibi politik olayların da yaşandığı 2020'de, çöpçatanlık uygulamasının kullanıcı profillerinde hem toplumsal hem siyasi hem de salgınla ilgili birçok farklı ifade vardı.
Salgının 2000 sonrası doğan ve Z kuşağı olarak adlandırılan grubu flört etmekten alıkoymadığı belirtilen raporda, bunun yerine 'uyum sağladıkları ve iletişim kurmak için yaratıcı yollar buldukları' da ifade edildi.
Koronavirüsle bağlantılı konulardan başlayarak dünya çapında büyük ses getiren Netflix belgeseli 'Tiger King' gibi birçok konu, Tinder'da trend sözcükler ve ifadeler arasında yerini aldı:
Siyahların hayatı önemlidir
Profilinde 'Black Lives Matter' veya 'BLM' (Siyahların hayatı önemlidir) yazanların oranı, bu yıl yüzde 55 oranında arttı.
Tinder, bu artışın ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd'un ölümünün birçok ülkede protestolara neden olmasından kısa bir süre sonra haziran ayında başladığını belirtti.
Pandemiyle ilgili tavlama sözleri: Koronavirüs gibi olup birbirimize yakalanalım
Martla birlikte ülkenin bir kısmı Kovid-19 nedeniyle kapanmaya başladığında, pandemiyle ilgili sözlerin kullanımının arttığı vurgulandı.
'Karantina' ve 'soğuk algınlığı' en popüler sözler arasında yer alırken, popüler tavlama sözleri arasında "Elimi tutabilmen için elini yıka" ve "Koronavirüs gibi olup birbirimize yakalanalım" gibi cümleler vardı.
Tiktok mayısta zirvedeydi
2020’de kullanımı yükselişe geçen video paylaşım platformu Tiktok, Tinder’da da en çok karşılaşılanlardan oldu. Rapora göre, Tiktok'un adının geçtiği ifadeler yüzde 8 oranında artarken mayısta zirveye ulaştı.
Maskenin yanlış takılması tehlike işareti
Profillerde maskeden bahsedilme oranı da yüzde 10 arttı. Bunun yanında, birçok kullanıcı, profil bilgisinde, eşleşme potansiyeli olan kişinin maskeyi yanlış takmasının 'tehlike işareti' olduğu belirtti.
Tiger King’in Carole Baskin’i
Başkanlık seçimi etkisi
Kullanıcılar genel olarak Tinder profillerini diğerlerini 3 Kasım'da düzenlenen ABD Başkanlık seçimlerinde oy kullanmayı teşvik etmek için de kullandı. 'Oy ver' 2020'de iki kat daha arttı.
Animal Crossing oyunu
Nintendo tarafından geliştirilen sosyal simülasyon video oyunu serisi Animal Crossing'in insanların buluşması için sanal bir yol sağladı.
Omuz silkme emojisi
Pandeminin hakim olduğu yıl devam ederken, kullanıcılar, yaşadıkları belirsizlikleri dile getirmek için en çok (bilmiyorum veya ilgilendirmiyor anlamında) 'omuz silkme' emojisini kullandı.
Au tour de Tinder de faire son bilan 2020, et cela donne des choses assez absurdes comme les émojis les plus utilisés cette année dans les bios des utilisateurs français (notez l'émoji "papier toilette") pic.twitter.com/SKDVdBbXOj— Chloé Woitier ☕ (@W_Chloe) December 9, 2020
WAP şarkısı
ABD'li rap şarkıcısı Cardi B'nin seslendiği WAP şarkısı da bir numara oldu ve ünlü rapçinin WAP dansı da birçok biyografiye ilham verdi.
Pasaport özelliği kullanımı
Pandemi nedeniyle birçok ülke sınırlarını kapatırken, birçok kullanıcı, konumunu değiştirme imkanı veren, uygulamanın 'Pasaport' özelliğini kullanmaya başladı.
Pasaport özelliği nisan ayında, yüzde 7 artarak kullanıcılarının yüzde 16'sının bu özellikten yararlandığı belirtildi.
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