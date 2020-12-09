Britanya'da BioNTech-Pfizer aşısının kullanılmasının ardından sağlık kurumundan 'alerjik kişiler yaptırmasın' uyarısı

Britanya'daki İlaç ve Sağlık Bakım Ürünleri Düzenleyici Kurumu, kaydadeğer alerjik reaksiyonlar geçirmiş kişilerin koronavirüsten korunmak için BioNTech-Pfizer aşısı olmaması uyarısını yaptı.

Açıklamada BioNTech- Pfizer aşısı yaptırmama uyarısının ilaç, aşı, gıdaya reaksiyon gösterenler için geçerli olduğu vurgulandı.

GPs in the UK to start immunising with Pfizer/BioNTech vaccine from next week https://t.co/32PKyjO1Zc — BBC News (UK) (@BBCNews) December 9, 2020

Koruyucu tedbir amaçlı uyarı, ilk aşılanan grupta olan Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çalışanlarından ikisinin alerjik reaksiyon göstermesinin ardından geldi.

Her ikisi de ciddi alerji geçmişi olan ve yanlarında adrenalin otoenjektörü taşıyan sağlık çalışanlarının aşı olmalarından kısa süre sonra reaksiyon gösterdiği, tedavi edildiği ve şimdi iyi durumda olduğu belirtildi.

Haberlere göre iki sağlık çalışanı aşıya kızarıklık, kaşıntı, nefessiz kalma ve tansiyon düşüklüğü gibi belirtileri olan anafilaktoid reaksiyon gösterdi. Anafilaktoid reaksiyon, ölümle sonuçlanabilen anafilaksiden farklı bir durum.

Hem BioNTech-Pfizer aşısı hem de Moderna'nın henüz onay almamış aşı adayı, mesajcı RNA (mRNA) denilen yeni bir biyoteknolojiye dayanıyor.

Yıllık grip aşısı gibi diğer aşıların kullanımında da nadiren de olsa böyle reaksiyonlar görülebildiği kaydedildi.

Dün Britanya tarihinin en büyük aşılama programının ilk gününde binlerce kişiye BioNTech-Pfizer aşısı yapıldı.