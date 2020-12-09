Hakan Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etti.

TVNET'te yayınlanan Sormasam Olmaz adlı programın konuğu olan oyuncu Hakan Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etti.

Sinema sektöründe verilen ödüllerin hakkaniyetli olmadığının belirten Boyav şunları söyledi:

"Sanatın normlarına göre değil, kendi normlarına göre takılıyorlar. Nasıl ödül alabiliyorsunuz Türkiye'de? Ya politik görüş olarak solcu olacaksınız, veya yaşam biçimi olarak oradan birilerine daha yakın olacaksınız. Adil, nesnel bir değerlendirmeden çok uzaktır Türkiye'deki ödüller."

Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız https://t.co/XdnfRv9ywK pic.twitter.com/FUeJOImgRd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 9, 2020

​Kurtlar Vadisi dizisinin müziğine ödül verilmemesini eleştiren Hakan Boyav "İki şey yapıyorlar, ya solculara ödül veriyorlar ya popülerlere ödül veriyorlar" ifadesini kullandı.

Hakan Boyav son olarak TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmut Paşa karajterini canlandırdı.