SpaceX'in Starship prototipi test aşamasında patladı

Elon Musk’ın şirketi SpaceX'in Mars yolculuğu için geliştirdiği prototip SN8 roketinin, ABD'nin Teksas eyaletindeki deneme sırasında motoru arızalandı.
Roket, iniş sırasında infilak ederken, olaya ilişkin görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Proof it is not easy to land things, even as the folks @SpaceX make it look so routine with the Falcon 9. But wow was that epic. Can’t wait to see the results! #SN8 pic.twitter.com/pQ4HflWqx9— Bobak Ferdowsi (@tweetsoutloud) December 9, 2020
Şirket, testten önce roketin başarılı olma oranının yüzde 30 olduğunu duyurmuştu.
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