SpaceX'in Starship prototipi test aşamasında patladı

SpaceX'in Mars yolculuğu için geliştirdiği prototip SN8 roketi, test alanında patladı. Prototip, ABD'nin Teksas eyaletindeki tesiste, test çalışmaları esnasında patladı.

Elon Musk’ın şirketi SpaceX'in Mars yolculuğu için geliştirdiği prototip SN8 roketinin, ABD'nin Teksas eyaletindeki Boca Chica'daki deneme sırasında motoru arızalandı.

Roket, iniş sırasında infilak ederken, olaya ilişkin görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Proof it is not easy to land things, even as the folks @SpaceX make it look so routine with the Falcon 9. But wow was that epic. Can’t wait to see the results! #SN8 pic.twitter.com/pQ4HflWqx9 — Bobak Ferdowsi (@tweetsoutloud) December 9, 2020

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz sonuca rağmen ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini kutladı.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Şirket, testten önce roketin başarılı olma oranının yüzde 30 olduğunu duyurmuştu.

Geçen aylarda SpaceX, Ay ve Mars'a yönelik insanlı görevler için geliştirdiği Starship roketinin ateşleme sistemini Teksas'taki Brownville'de yer alan platformda denemiş ve başarılı olmuştu.